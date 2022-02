Marcin Gortat i jego żona zastraszani. W tle zdjęcia w "sytuacjach intymnych"

Oprac.: Katarzyna Pociecha Sportowe życie

Niemałe problemy w życiu osobistym Marcina Gortata i jego żony. Jak poinformował pełnomocnik pary, Roman Giertych, może dochodzić do prób "nielegalnego rozpowszechnienia zdjęć przedstawiających rzekomo panią Żanetę Gortat-Stanisławską w sytuacjach intymnych". Zaznaczył, że owe fotografie to fotomontaż, a ci, którzy zdecydują się wprowadzić zdjęcia do przestrzeni publicznej, będą musieli zmierzyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wygląda na to, że ktoś niejako zastrasza małżonków, a oni już teraz postanowili zareagować, by zapobiec nieprzyjemnemu ciągowi zdarzeń.

