Marcin Gortat i jego żona szukają pracownika. Długa lista wymagań

Żaneta Gortat-Stanisławska to jedna z tych WAGs sportowych, które swoją rozpoznawalność zawdzięczają nie tyle drugim połówkom, co własnym sukcesom. 43-latka uważana jest za ekspertkę w dziedzinie kosmetologii, a także jest właścicielką kosmetycznej firmy O-medic oraz dwóch sieci szkół BB College i Broadway Beauty. Kilka lat temu kobieta zainspirowała swojego ukochanego i zdecydowali się oni wystartować ze wspólnym biznesem. Tak powstała firma produkująca kosmetyki najwyższej jakości - MG Evolution Factory.

Firma Żanety Gortat-Stanisławska i Marcina Gortata szuka pracownika. Żona sportowca ujawnia szczegóły

Firma Żanety Gortat-Stanisławskiej i Marcina Gortata prężnie się rozwija. Teraz małżonka byłego zawodnika NBA ogłosiła, że poszukuje pracownika do obsługi klienta.

"MG Evolution szuka osoby do obsługi klienta B2B w branży beauty. Miejsce pracy: okolice Łomianek pod Warszawą. Szukamy osoby komunikatywnej, dobrze zorganizowanej i lubiącej pracę z ludźmi oraz prowadzenie kilku projektów równocześnie. Mile widziane: doświadczenie w beauty/kosmetykach, język angielski, doświadczenie B2B. Jeśli czujesz, że to może być miejsce dla ciebie - napisz do mnie prywatnie" - ogłosiła na Insta Stories.

Żaneta Gortat-Stanisławska szuka pracownika do firmy jej i Marcina Gortata Instagram/dr_zaneta_gortat_stanislawska materiał zewnętrzny

Na stronie internetowej firmy znaleźć można pełne ogłoszenie, a w nim m.in. długą listę wymagań i obowiązków. Do tych należy m.in. kompleksowa obsługa klientów indywidualnych i biznesowych zainteresowanych stworzeniem własnych linii kosmetyków, znajomość trendów kosmetycznych i podstaw technologii kosmetycznej, doświadczenie w B2B, a także znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i piśmie B2/C1, co jest warunkiem koniecznym.

W zamian za to firma oferuje m.in. umowę o pracę, kontakt z polskimi i zagranicznymi markami beauty, a także przyjazny, wspierający zespół i atmosferę sprzyjającą rozwojowi. Pensja, jakiej potencjalni pracownicy mogą się spodziewać, nie została jednak sprecyzowana.

Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska Piętka Mieszko AKPA

Żaneta Gortat-Stanisławska i Marcin Gortat AKPA

Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska Baranowski AKPA

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport