Marcin Gortat już wie, gdzie zamieszka na stałe. Okazuje się, że były gwiazdor koszykówki buduje dom z widokiem na ocean. Wymarzona willa stanie w Kalifornii.

Były koszykarz NBA od lat swoje życie dzieli pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sportowej kariery Marcinowi Gortatowi bliżej jest jednak do Ameryki. To właśnie tam chce osiąść na stałe.

W mediach społecznościowych Gortata pojawił się raport z budowy domu. Ten zostanie zlokalizowany w Kalifornii, a z jego okien będzie roztaczał się widok na ocean.

Wielkie marzenie Gortata

"Jeszcze kilka kroków bliżej naszego wymarzonego miejsca. [...] Jeszcze kilka miesięcy zanim wszystko będzie gotowe, ale jestem bardzo podekscytowany tym niesamowitym miejscem. Budzenie się każdego dnia z takim widokiem będzie spektakularne i zapierające dech w piersiach. Jest to osiągnięcie długoterminowe. Pracuj ciężko, miej wielkie marzenia i pozostań skupiony" - napisał na Instagramie były koszykarz.

Najprawdopodobniej Gortat wije sobie gniazdko, w którym zamieszka razem ze swoją partnerką Żanetą Stanisławską.

