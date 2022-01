Jest to przykre, że żyjemy w takich czasach. Musimy starać się zaadaptować do nich pod różnego rodzaju względami. Nie chcę rozwodzić się nad tym, czy szczepionka działa czy nie. Ja jestem tym, który się zaszczepił, i to potrójnie. Jak będzie trzeba, zrobię to po raz czwarty. Robię to dla siebie, dla rodziny i dla ludzi wokół mnie. Namawiam do szczepień, tylko że namawiam zdrowo. Jeżeli nie chcesz, to nie, ale nie miej potem pretensji, że nie ma dla ciebie miejsca w szpitalu. (...) Osoby, które nie chcą się szczepić i dają idiotyczne twierdzenia, kompletnie nie mają racji. Powinni to zrobić dla swojego bezpieczeństwa

przekazał.