Marcin Dorociński to kolejny polski aktor, który będzie miał okazję zagrać u boku wielkich gwiazd. Wcześniej takim osiągnięciem mógł się pochwalić np. Piotr Adamczyk, który wciela się w rolę Tomasa w miniserialu Marvela "Hawkeye" , gdzie występują m.in. Jeremy Renner i Hailee Steinfeld . Dorociński natomiast dostał rolę w filmie "Mission Impossible - Dead Reckoning" , w którym główną rolę gra Tom Cruise .

Grzegorz Krychowiak pogratulował Dorocińskiemu roli w kultowym filmie

Wesołą nowiną Dorociński pochwalił się za pomocą mediów społecznościowych. "Pozdrawiam Was serdecznie z Londynu. Nadszedł dzień, w którym - po miesiącach spekulacji, mogę z radością i niemałym wzruszeniem potwierdzić swój udział w tej legendarnej serii" - napisał aktor.

Gratulacje Panie Marcinie, my aktorzy musimy się wspierać, niech Pan przeciera szlaki

Krychowiak miał już okazję zadebiutować na wielkim ekranie. Zawodnik Al-Shabab wystąpił gościnnie w komedii romantycznej "Druga Połowa" u boku gwiazd polskiego kina. Mimo to, internauci nie przeszli obojętnie wobec komentarza piłkarza. "Dobrze ujęte - my aktorzy", "Super poczucie humoru", "Do Neymara jeszcze dużo brakuje" - pisali w odpowiedziach.