Piotr Żyła napisał następny, piękny rozdział historii polskich skoków narciarskich. Obronił wywalczony przed dwoma laty tytuł mistrza świata. Zrobił to w zaskakującym, spektakularnym stylu. Po pierwszej serii konkursu zajmował dopiero 13. miejsce. W finale oddał rekordowy skok, co wywindowało go na pierwsze miejsce w klasyfikacji. Fotela lidera już nie oddał. Po wszystkim dał się ponieść szałowi radości.