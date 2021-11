Polscy skoczkowie nie spisują się najlepiej na początku nowego sezonu. W niedzielę Piotr Żyła próbował ratować honor "Biało-Czerwonych" - po pierwszej serii był sklasyfikowany najwyżej z Polaków, ale zepsuł drugi skok i został sklasyfikowany dopiero na 27. miejscu.

Być może "Wiewiór" nie ma obecnie "czystej głowy" i nie może skupić się wyłącznie na swoich startach. Po tym, jak rozstał się ze swoją żoną, związał się z Marceliną Ziętek, opisującą się na Instagramie jako "Miss Południa Nastolatek". Ostatnio media donoszą jednak, że para także ma własne problemy.

Marcelina Ziętek wypoczywa, a Piotr Żyła skacze

Ziętek przestała wspierać publicznie naszego skoczka, ale nie oznacza to, że przestała publikować ciekawe treści. W niedzielę wrzuciła bowiem nagranie, na którym wypoczywa w hotelu w Białce Tatrzańskiej.



Film, który polubiło już ponad dwa tysiące internautów, składa się z pięciu zmontowanych ze sobą fragmentów, połączonych dźwiękami muzyki relaksacyjnej. Pierwsze nagranie zaczyna się od sceny, w której Marcelina prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę w stroju kąpielowym, a następnie wchodzi po schodkach do jacuzzi.



Kąpiel wyraźnie sprawiała atrakcyjnej dziewczynie przyjemność, bowiem w kolejnym ujęciu uśmiechała się do kamery, wysuwając język. Następnie Ziętek zaprezentowała internautom swoje zgrabne plecy, odwracając się do kamery tyłem.



W czwartym ujęciu Marcelina pochyliła się bokiem nad brzegiem jacuzzi, przekrzywiając głowę w kierunku obiektywu. Uwagę mogła zwrócić zmiana fryzury - Ziętek spięła włosy, nie chcąc najprawdopodobniej ich zamoczyć i oszczędzić sobie czasu przy suszeniu głowy. Ukochana Piotra Żyły najwyraźniej zorientowała się, że jest nagrywana, bowiem posłała w kierunku kamery zalotny uśmiech.

Na samym końcu nagrania Ziętek była owinięta jedynie w ręcznik, odpoczywając w saunie. Nie wiadomo, czy było jej wygodnie, bowiem choć na poprzednich nagraniach dziewczyna z dumą prezentowała długie nogi, to tym razem nie dosięgała nimi do podłoża, machając w powietrzu.



Post spotkał się z licznymi komentarzami internautów. "Też bym chciał" - napisał jeden z nich. Niestety, Marcelina Ziętek w ciągu siedmiu godzin od publikacji komentarza nie polubiła go, nie odpowiedziała na komentarz, ani nie odniosła się do niego w żaden inny sposób.

