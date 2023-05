Mama mistrza w skokach szczerze o rodzinnej tragedii. "Cały czas płakałam"

Trude Tande otwiera się na temat rodzinnej tragedii

Wróćmy do 2018 roku, kiedy Daniel zdobył swój pierwszy indywidualny złoty medal na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie. Co pomyślała pani, gdy zobaczyła syna ze złotym krążkiem?

- Tego dnia cały czas płakałam. To był zdecydowanie emocjonalny moment dla naszej rodziny. Daniel zdobył medal zaledwie kilka miesięcy po tym, jak straciliśmy naszego najmłodszego syna Håkona. Kiedy Daniel został mistrzem świata, chciałam przy nim być, ponieważ widziałam, jak targały nim emocje. To był naprawdę ciężki dzień, ale byliśmy dumni z tego, co udało mu się osiągnąć.

- Nie, my kochamy skoki narciarskie. Ale wiesz, straciliśmy wtedy Håkona. Kilka miesięcy później Daniel zdobył medal. To był naprawdę ciężki okres dla nas. Oczywiście, byliśmy szczęśliwi z osiągnięcia naszego syna. Siedzieliśmy w naszym domu i płakaliśmy, chcieliśmy być w Oberstdorfie razem z Danielem.

- Kiedy dotarłam do szpitala do Ljubljany, Daniel wybudził się ze śpiączki. Dużo wtedy rozmawialiśmy. Powiedziałam mu: "Jeśli chcesz zakończyć swoją przygodę ze skokami, zrób to. Jeśli jednak chcesz kontynuować karierę, to twoje życie i ty musisz podjąć decyzję". To nie było moje zadanie by zdecydować, czy mój syn będzie chciał dalej skakać.