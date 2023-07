Mama Lewandowskiego stanie na ślubnym kobiercu? Sensacyjne doniesienia

Iwona Lewandowska i Jacek Zwoniarski pierwszy raz spotkali się we wrześniu 2020 roku. Kobieta wówczas wybrała się na imprezę urodzinową swojej przyjaciółki. Przyjęcie zorganizowano w domu agroturystycznym, którego właścicielem jest Zwoniarski. Jak przyznała później w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Lewandowska, była to miłość od pierwszego wejrzenia. "Patrzył na mnie jak na Iwonę, a nie jak na mamę Roberta. Dlatego to zadziałało" - oznajmiła.

To, co zdaniem mamy Roberta Lewandowskiego wyróżnia jej ukochanego na tle innych mężczyzn, był brak zainteresowania sportem. Mężczyzna bowiem na wiele pasji w tym m.in. rzeźbiarstwo i agroturystykę, jednak futbol nie jest jedną z nich. Zwoniarski, gdy poznał swoją partnerkę nie wiedział bowiem nawet, w jakim klubie gra jej syn.

Mama Roberta Lewandowskiego wyjdzie za mąż! Kobieta i jej narzeczony wyjawili szczegóły

Dzieci na początku patrzyły na to z przymrużeniem oka. Pomyślały sobie: No tak, mama jest energiczna, znalazła sobie lekkoducha, rzeźbiarza, pobawi się, pobawi... Ale już po pół roku dzieci zaczęły inaczej patrzeć. Robert chciał, żebym z kimś była, ale Milenka chyba trochę mniej, bo ja zajmuję się jej dziećmi. Na szczęście mają jeszcze drugą babcię

Jak się okazuje, kapitan reprezentacji Polski odbył "poważną rozmowę" z nowym wybrankiem swojej matki, zanim jeszcze ich relacja się rozwinęła."To była taka męska rozmowa, ja w ogóle się nie wtrącałam, nie wchodziłam im w słowo. Byłam bardzo z nich dumna, bo wymieniali się poglądami. Jacek zapytał Roberta, jak to jest, że on całe życie się uczy i ciągle ciekawi go coś nowego. Nie opowiada o swojej karierze, tylko słucha, co mówi rozmówca. Tak jak Jacek" - opowiedziała Iwona Lewandowska.