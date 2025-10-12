Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie i jedna z najgłośniejszych uczestniczek obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami", po raz kolejny udowadnia, że jest nie tylko utalentowaną sportsmenką, ale także odważną i inspirującą osobą. W programie jako pierwsza Polka tańczy w parze z kobietą - doświadczoną tancerką Janją Lesar. W najbliższym odcinku widzowie zobaczą uczestników w wyjątkowej odsłonie - każdy z nich zatańczy z kimś bliskim. Zillmann postanowiła zaprosić na parkiet swoją mamę, Ludwikę Zillmann.

Zanim jednak pojawiły się wspólnie w tanecznym show, obie panie odwiedziły studio "halo tu Polsat", gdzie towarzyszyła im także Julia Walczak, partnerka Katarzyny. Rozmowa szybko przerodziła się w ciepłą i pełną emocji dyskusję o rodzinie, miłości i akceptacji. Mama sportsmenki z ogromną serdecznością wypowiadała się o ukochanej swojej córki. "Julia to spokojna i kochana osoba, którą traktuję jak własną córkę" - powiedziała Ludwika Zillmann, czym wzruszyła zarówno prowadzących, jak i widzów. Sama Walczak także nie kryła wdzięczności za wsparcie, jakie otrzymuje od bliskich Katarzyny.

W trakcie programu poruszono również temat coming outu wioślarki. Zillmann bowiem jako jedna z pierwszych nieheteronormatywnych sportsmenek w naszym kraju zdecydowała się otwarcie mówić o swojej orientacji. Katarzyna Cichopek zapytała mamę zawodniczki, jak zareagowała, gdy córka wyznała jej prawdę o sobie. Odpowiedź Ludwiki Zillmann była niezwykle dojrzała i pełna empatii. "Mnie się wydaje, że to powinno być coś zupełnie normalnego. Są ludzie dobrzy, są źli, są czarni, są biali. Dlaczego to jest takie wielkie halo? Normalnie pracuje, normalnie się uczy, płaci podatki. Powinna być równość. Szanujmy się nawzajem i każdego obywatela" - zaapelowała.

