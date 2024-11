Mam Świątek nie ukrywa, że ma mocno utrudniony kontakt z córką

Dorota Świątek miała wątpliwości ws. kariery córki. Mówiła o tym wprost

Jakiś czas temu głośno było o wyznaniu Igi na temat przemęczenia i zbyt wielu obowiązków, które spadają na tenisistki, otwarcie krytykowała m.in. napięty kalendarz zawodów. Z tego też powodu zrezygnowała z kilku dużych turniejów, by dać sobie czas na odpoczynek i regenerację. Po przylocie do Arabii Saudyjskiej wróciła do tematu podczas spotkania z dziennikarzami.

"Pewne rzeczy zostały już ustalone, jeśli chodzi o kalendarz i obowiązkowe turnieje. To jest coś, czego w pewnym sensie nie możemy uniknąć, ponieważ to jest biznes, to jest nasza umowa, to są pieniądze. (...) Na pewno dla nas jako zawodników priorytetem powinno być nasze zdrowie. (...) Na razie oczywiście musimy być gotowi na to, aby sezon był tak długi, jak jest. Jestem pewna, że dla fanów jest to ekscytujące. Zamierzam się również przygotować, aby być gotowym do gry we wszystkich turniejach" - mówiła na niedawnej konferencji prasowej.