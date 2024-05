Małyszowie nie oszczędzają na wakacjach. Tyle zapłacili tylko za hotel

Małyszowie na wakacjach

Małyszowie bardzo lubią wspólne wyjazdy. Pokazywali w sieci wiele zdjęć ze wspólnych podróży m.in. do Włoch. Tam jednak para decydowała się głównie na zwiedzanie. Tym razem postawili na odpoczynek w hotelu all inclusive na wyspie Rodos. Zapewnione mają najlepsze warunki - wszystkie posiłki, napoje, na miejscu są również baseny czy wypożyczalnia rowerów dla bardziej aktywnych.

Adam Małysz wciąż w pracy

Jednocześnie urlop nie jest do końca urlopem, gdy trzeba pracować. Choć w PZN raczej nie oczekują, że prezes będzie nadzorował teraz wszystkie działania, to pieniądze w rodzinie Małyszów biorą się również od dawnego głównego sponsora byłego skoczka, czyli Red Bulla.

Adam Małysz nawet leżąc na leżaku nad morzem i mając nadzieję na odpoczynek, musiał zadbać o to, by nagrać rolkę promującą produkt. Choć nie wydaje się to być szczególnie dużym wysiłkiem, to polski mistrz zapewne na wakacjach chciałby myśleć tylko o swojej rodzinie i zainteresowaniach, a nie zarabianiu pieniędzy.