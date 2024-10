Małysz w końcu mógł podzielić się ekscytującymi wieściami. "Nie możemy się doczekać"

Adam Małysz nie boi się wyzwań

Adam Małysz wciąż cieszy się ogromną popularnością, pomimo iż swoją karierę zakończył w 2011 roku. Wprawdzie etap "małyszomanii" dawno minął, jednak fani wciąż o nim pamiętają. On zresztą też nie daje o sobie zapomnieć. Nie tylko jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, ale także angażuje się w wiele innych projektów.

Niedawno postanowił sprawdzić się w roli prezentera i przez tydzień mogliśmy oglądać go w "Dzień Dobry TVN" . Trzeba przyznać, że było to dla niego nie lada wyzwanie, gdyż nigdy wcześniej nie próbował swoich sił w dziennikarstwie, a na dodatek program jest kręcony na żywo, zatem prowadzenie go to podwójna trudność. Reklama

Małysz jednak żadnych wyzwań się nie boi i z chęcią angażuje się w kolejne projekty. Jest też aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych i udziela się tam częściej niż jego własna córka, która ma wykształcenie w tym kierunku.

Właśnie ogłosiła na swoim profilu na Instagramowie ekscytujące wieści dotyczące projektu, którym się obecnie zajmuje.

Reklama Beibit Zhukayev - Karen Khachanov. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Małysz ogłasza ekscytujące wieści

Adam Małysz na swoim profilu na Instagramie podzielił się właśnie ważnymi informacjami dotyczącymi budowy mobilnej skoczni, na którą wiele osób czeka, a także startu Akademii Lotnika. Dla aspirujących skoczków narciarskich będzie to prawdziwa gratka.

"Jesteśmy na ostatniej prostej z budową naszej skoczni! Już tuż-tuż zakończenie prac, a nie możemy się doczekać, aż zobaczycie efekt końcowy! Tymczasem nasza Akademia Lotnika nabiera tempa!" - czytamy.

Czym jest owa Akademia Lotnika? Otóż to nowy projekt PZN, w ramach którego jeszcze w tym roku mobilna skocznia narciarska zostanie zaprezentowana sześciu polskich miastach. Ale to nie wszystko. Program zakłada także edukację poprzez specjalne wykłady. A wszystko po to, by rozpropagować skoki narciarskie wśród młodzieży. Reklama