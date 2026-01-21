Małysz w centrum uwagi. Ujawnił zakład i ruszyło. Chodzi o gwiazdę kadry

Bez dwóch zdań nadchodzące igrzyska olimpijskie we Włoszech będą dla sportowców zdecydowanie najważniejszą imprezą całego sezonu. Wielu z nich przygotowuje formę specjalnie na te zmagania i liczy na wywalczenie medalu. W Polsce również nie brakuje kilku kandydatów do zameldowania się na podium.

W roli głównej z pewnością będą łyżwiarze szybcy, którzy swoją formę z Damianem Żurkiem i Władimir Semirunnijem na czele udowodnili podczas niedawnych mistrzostw Europy. Do tego oczy Polaków powinny być także skierowane na snowboard, gdzie błyszczy Aleksandra Król-Walas.

Wśród polskich nadziei na olimpijski medal należy także wskazać jedną z kandydatek do sprawienia sensacji. Znakomicie w aktualnym sezonie Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim radzi sobie Maryna Gąsienica-Daniel. Ta we wtorkowym slalomie gigancie w Kronplatz zajęła bardzo wysokie 5. miejsce i coraz częściej puka do światowej czołówki.

Wydaje się, że podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich nadarzy się idealna okazja, aby zaskoczyć rywalki i wywalczyć medal. Co ciekawe, w przypadku osiągnięcia tego wyniku stracić może na tym Adam Małysz, czyli aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Małysz poinformował o zakładzie. Do tego taka odpowiedź

Jak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Mateusz Ligęza były skoczek narciarski ma pewien zakład. Jeśli nasza alpejka wywalczy miejsce w TOP3, to ten będzie musiał zgolić brodę oraz wąsa miał.

- Jeśli Maryna Gąsienica-Daniel zdobędzie medal na igrzyskach, zgolę brodę i wąsa. Taki jest zakład - powiedział cytowany przez wspomnianego dziennikarza.

Rozwiń

Mimo takiego ogłoszenia w komentarzach w mediach społecznościowych nie brakuje także krytycznych głosów skierowanych w Małysza. Sam zakład jest traktowany z przymrużeniem oka, a jeden ze wpisów jasno sugeruje, aby prezes PZN zajął się pracą i rozwojem narciarstwa alpejskiego w kraju.

- Lepszym pomysłem byłoby wypracowanie strategii polskiej szkoły narciarstwa alpejskiego, abyśmy szkolili w Polsce naszych alpejczyków - czytamy.

Rozwiń

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają 16 dni. Zakończenie zaplanowane jest na 22 lutego.

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

Adam Małysz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maryna Gąsienica-Daniel GEORG HOCHMUTH/AFP East News