Małysz w centrum uwagi. Ujawnił zakład i ruszyło. Chodzi o gwiazdę kadry
Już nieco ponad dwa tygodnie pozostały do startu zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Reprezentacja Polski będzie liczyć niemal 60 sportowców z różnych dyscyplin, a wśród nich znajdzie się Maryna Gąsienica-Daniel, czyli narciarka alpejska. W tym sezonie notuje wyśmienite wyniki i wydaje się, że może powalczyć na imprezie czterolecia o medal. Jak się okazało prezes PZN ma z nią zakład, co przekazał Mateusz Ligęza. Co ciekawe, nie brakuje także niezbyt miłych słów w kierunku byłego skoczka.
Bez dwóch zdań nadchodzące igrzyska olimpijskie we Włoszech będą dla sportowców zdecydowanie najważniejszą imprezą całego sezonu. Wielu z nich przygotowuje formę specjalnie na te zmagania i liczy na wywalczenie medalu. W Polsce również nie brakuje kilku kandydatów do zameldowania się na podium.
W roli głównej z pewnością będą łyżwiarze szybcy, którzy swoją formę z Damianem Żurkiem i Władimir Semirunnijem na czele udowodnili podczas niedawnych mistrzostw Europy. Do tego oczy Polaków powinny być także skierowane na snowboard, gdzie błyszczy Aleksandra Król-Walas.
Wśród polskich nadziei na olimpijski medal należy także wskazać jedną z kandydatek do sprawienia sensacji. Znakomicie w aktualnym sezonie Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim radzi sobie Maryna Gąsienica-Daniel. Ta we wtorkowym slalomie gigancie w Kronplatz zajęła bardzo wysokie 5. miejsce i coraz częściej puka do światowej czołówki.
Wydaje się, że podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich nadarzy się idealna okazja, aby zaskoczyć rywalki i wywalczyć medal. Co ciekawe, w przypadku osiągnięcia tego wyniku stracić może na tym Adam Małysz, czyli aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego.
Małysz poinformował o zakładzie. Do tego taka odpowiedź
Jak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Mateusz Ligęza były skoczek narciarski ma pewien zakład. Jeśli nasza alpejka wywalczy miejsce w TOP3, to ten będzie musiał zgolić brodę oraz wąsa miał.
- Jeśli Maryna Gąsienica-Daniel zdobędzie medal na igrzyskach, zgolę brodę i wąsa. Taki jest zakład - powiedział cytowany przez wspomnianego dziennikarza.
Mimo takiego ogłoszenia w komentarzach w mediach społecznościowych nie brakuje także krytycznych głosów skierowanych w Małysza. Sam zakład jest traktowany z przymrużeniem oka, a jeden ze wpisów jasno sugeruje, aby prezes PZN zajął się pracą i rozwojem narciarstwa alpejskiego w kraju.
- Lepszym pomysłem byłoby wypracowanie strategii polskiej szkoły narciarstwa alpejskiego, abyśmy szkolili w Polsce naszych alpejczyków - czytamy.
Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają 16 dni. Zakończenie zaplanowane jest na 22 lutego.