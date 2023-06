Małysz stanął do zdjęcia i to nie z byle kim. Fani: "Jak dwie krople wody"

Adam Małysz stanął do zdjęcia z ojcem. Fani nie mieli wątpliwości: "Adam to skóra zdarta z ojca"

Pan Jan Małysz od kilku dobrych lat nie udziela się w mediach społecznościowych. Ma to wiązek z zakończeniem kariery sportowej przez jego syna. W przeszłości często był pytany o poczynania swojej pociechy na skoczniach. Mężczyzna ma bardzo dobry kontakt z byłym zawodnikiem. Swego czasu wyznał publicznie, że sława w żaden sposób nie zmieniła jego syna. Rodzice 45-latka z Wisły wraz z żoną Izabelą i córką Karoliną dzielnie go wspierali. Unikali jednak kamer.

Fani nie przeszli obojętnie obok tej fotografii. Zareagowała nawet żona Izabela. "Jaki ojciec, taki syn..? Jakieś 'dobre'rady?"- zagadnęła ukochanego kobieta. "Nawet nie weszłam w opis, a już wiedziałam, że to senior Małysz. Adam to skóra zdarta z ojca. Sto lat dla taty", "Najwybitniejszy skoczek i jego tata .. sto lat dla was obu panowie", "Pozdrowienia dla was", "Jak dwie krople wody podobni. Ile my przeżywaliśmy podczas Pana skoków.... a Pan Jan, to nawet nie wyobrażam sobie tych jego emocji" - pisali internauci.