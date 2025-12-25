Adam Małysz to jedna z największych legend w historii polskiego sportu. Czterokrotny mistrz świata, czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli i medalista olimpijski przez lata dostarczał kibicom niezapomnianych emocji, zapisując się złotymi zgłoskami w dziejach skoków narciarskich. Jego sukcesy sprawiły, że stał się symbolem sportowej determinacji i narodowej dumy, a nazwisko Małysza do dziś budzi ogromny szacunek.

Niegdyś absolutny dominator na skoczniach świata, dziś Adam Małysz spełnia się w zupełnie innej roli. Po zakończeniu kariery sportowej nie odszedł od sportu, lecz objął funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. W nowym etapie życia skupia się na rozwoju polskich sportów zimowych, wspieraniu młodych talentów i budowaniu zaplecza dla kolejnych pokoleń zawodników. Choć nie rywalizuje już na belce startowej, wciąż pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiego sportu.

Adam Małysz zrobił żonie wyjątkowy prezent na święta. Pochwaliła się w sieci

Adam Małysz do dziś cieszy się ogromną popularnością wśród kibiców, którzy z uwagą śledzą nie tylko jego zawodowe działania, ale również życie prywatne jego i jego bliskich. Zarówno on, jak i jego żona Izabela są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielą się codziennymi momentami. Profile Małyszów na Instagramie obserwują setki tysięcy fanów, którzy z sympatią reagują na publikowane zdjęcia i wpisy.

Tuż przed świętami to właśnie Izabela Małysz zwróciła uwagę internautów, publikując dwa zdjęcia na Instagramie. Na jednym z nich zaprezentowała świąteczną choinkę i złożyła życzenia: "Zdrowych i spokojnych świąt!". Na drugim kadrze widać było szczególną ozdobę - drewnianą gwiazdę, która okazała się wyjątkowym prezentem od jej męża.

Jak zdradziła Izabela Małysz, drewniane gwiazdy wiszące na choince zostały osobiście przygotowane przez Adama. "Lilka ma swoją bańkę, która jest zakupiona przypadkowo, ale nieprzypadkowo na choince są drewniane gwiazdy, które osobiście przygotował dla mnie mąż" - napisała. Ten symboliczny, własnoręcznie wykonany upominek pokazał, że nawet sportowa legenda potrafi zaskoczyć prostym, ale niezwykle osobistym gestem.

