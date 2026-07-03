Kiedy Apoloniusz Tajner ogłaszał, że znów zamierza ubiegać się o fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, wielu fanów sportów zimowych mogło spodziewać się, że o urząd ten powalczy on z Adamem Małyszem, czyli urzędującym jeszcze wtedy prezesem.

"Orzeł z Wisły" szybko jednak ogłosił, że nie zamierza ubiegać się o reelekcję i zakończy swoją rolę w Polskim Związku Narciarskim. Tak też się stało i to Apoloniusz Tajner ponownie został prezesem. Adam Małysz z pewnością nie żałuje swojej decyzji, o czym poinfomormował za pośredcnitwem mediów społecznościowych.

Były już sternik polskiego związku przed kilkoma dniami chwalił się zdjęciem, na którym pozuje ze swoją żoną Izabelą. Para znajdowała się już wtedy w Chorwacji, która jest dla małżeństwa Małyszów niezwykle ważnym miejscem. Teraz jednak "Orzeł z Wisły" nadał kolejny komunikat, tym razem o wiele bardziej wymowny.

- Po wyborach ruszyłem do jednego ze swoich ulubionych miejsc na ziemi - Chorwacji. Trochę mnie tu ostatnio było mniej, ale muszę przyznać, że już dawno tak nie odpocząłem. I nie chodzi tylko o zmianę otoczenia, ale też o chwilę spokoju od telefonów, mediów i codziennego pędu - wyznał, dzieląc się kilkoma dodatkowymi zdjęciami ze swojego wyjazdu.

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Adam Małysz na własnej skórze miał okazję przekonać się o tym, jak zajmująca potrafi być praca prezesa i jak wiele możliwości potrafi odebrać. - Najgorsze to było siedzenie za biurkiem. To z czasem stało się dla mnie bardzo męczące. Jak byłem dyrektorem sportowym, to od razu wtedy z Polem Tajnerem tak się dogadaliśmy, że nie będę typowym dyrektorem, który siedzi za biurkiem i siedzi w papierach. Dużo wtedy jeździłem z zawodnikami i to dawało mi dużo frajdy. W ostatnich latach to w ogóle rzadko gdziekolwiek wyjeżdżałem, bo jednak trudno zarządzało się związkiem na odległość - mówił jeszcze niedawno w rozmowie z Tomaszem Kalembą na łamach "Interii".

Teraz były skoczek ma czas na to, aby złapać oddech i wrócić do swojego życia, jakie wiódł przed prezesurą.

Apoloniusz Tajner i Adam Małysz Łukasz Szeląg East News

Adam Małysz Marcin Golba AFP

Adam Małysz i Apoloniusz Tajner Tomasz Jastrzebowski/Jacek Slomion Reporter





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