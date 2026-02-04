Do 6 lutego w Andorze potrwają pierwsze mistrzostwa świata pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) we freeride. To na ten moment niezbyt powszechna dyscyplina sportu wywodząca się z ekstremalnej rywalizacji rowerowej. Polega na zjeździe po stromym wysokogórskim dzikim terenie, ze skał i klifów. Udział w zawodach zgłosiło 65 najlepszych zawodników świata z 17 krajów. Wśród tej grupy jest Polka, Zuzanna Witych, która już święci historyczny sukces.

W Pucharze Świata skończyła sezon na 3. miejscu, a teraz - na mistrzostwach świata - celebruje zwycięstwo. Wygrała konkurencję z notą 80.33. Druga była Kanadyjka Justine Dufour-Lapointe (76.33), a trzecia Amerykanka Molly Armaino (74.00). Osiągnięciem Polki chwali się w mediach społecznościowych PZN.

Wow! Zuzanna Witych mistrzynią świata we freeride! Niesamowite osiągnięcie naszej reprezentantki w pierwszych MŚ rozgrywanych w strukturach FIS!

Głos zabiera również prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz. Sukces Zuzanny Witych jest w zasadzie historyczny, więc poświęcił mu osobny wpis na swoim profilu.

Wielkie święto po sukcesie Zuzanny Witych. Adam Małysz zabiera głos

Adam Małysz udostępnił na InstaStories dwa kadry: pierwszy to urywek rozmowy ze świeżo upieczoną mistrzynią świata Zuzanną Witych, która przed kamerą dzieli się wrażeniami po sukcesie, a drugi to już dokumentacja jej zwycięskiego zjazdu. Z wielką radością opublikował też wpis.

"Mimo braku tras - jednak się da! Brawo Zuza! Mamy mistrzostwo świata! Freeride'owa Polka pokazuje klasę i zapisuje się na kartach historii. Ogromne gratulacje, Zuzanna" - czytamy.

Jeszcze przed startem głos zabrała sama Zuza, która obiecała, że w trakcie zawodów da z siebie wszystko. "Jutro wydarzy się coś bardzo wyjątkowego!! Chodzi o tworzenie historii i sprawienie dumy krajowi. Reprezentowanie Polski w tych historycznych pierwszych mistrzostwach świata FIS freeride jest absolutnie niesamowite, to ogromny zaszczyt i wielka presja, żeby nie zawieść tych wszystkich pięknych ludzi, którzy mi kibicują. Dam z siebie wszystko" - przekazała, a czas pokazał, że nie rzucała słów na wiatr.

W sieci pojawiło się też nagranie z kamerki umieszczonej na kasku Witych, na którym uwieczniono zwycięski przejazd. Wideo robi wrażenie. "Super czysty bieg pokazujący poważną kontrolę z wieloma doskonałymi lądowaniami! Choć Zuzanna była jedyną reprezentantką w swoim zespole, wywiesiła wysoko flagę dla Polski" - podsumowano.

Adam Małysz

Zuzanna Witych (na trzecim stopniu podium) podczas The Freeride World Tour 2025

