Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małysz nie posiada się z radości i publicznie potwierdza. To ona wszystkiemu "winna"

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Historia pisze się na naszych oczach, a Adam Małysz nie posiada się z radości. Wszystkiemu "winna" jest Zuzanna Witych, która w fenomenalnym stylu zwyciężyła w pierwszych mistrzostwach świata FIS we freeride. Z tej okazji na profilu w mediach społecznościowych prezesa PZN pojawił się specjalny wpis. Małysz potwierdza w nim niebywałe rzeczy i składa gratulacje.

Mężczyzna w marynarce w kratę oraz kobieta w jasnoniebieskiej koszuli i kurtce, oboje uśmiechnięci, widoczni na tle biura i miejskiej ulicy.
Adam Małysz, Zuzanna WitychArkadiusz Lawrywianiec/Krzysztof JaroszAgencja FORUM

Do 6 lutego w Andorze potrwają pierwsze mistrzostwa świata pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) we freeride. To na ten moment niezbyt powszechna dyscyplina sportu wywodząca się z ekstremalnej rywalizacji rowerowej. Polega na zjeździe po stromym wysokogórskim dzikim terenie, ze skał i klifów. Udział w zawodach zgłosiło 65 najlepszych zawodników świata z 17 krajów. Wśród tej grupy jest Polka, Zuzanna Witych, która już święci historyczny sukces.

W Pucharze Świata skończyła sezon na 3. miejscu, a teraz - na mistrzostwach świata - celebruje zwycięstwo. Wygrała konkurencję z notą 80.33. Druga była Kanadyjka Justine Dufour-Lapointe (76.33), a trzecia Amerykanka Molly Armaino (74.00). Osiągnięciem Polki chwali się w mediach społecznościowych PZN.

Wow! Zuzanna Witych mistrzynią świata we freeride! Niesamowite osiągnięcie naszej reprezentantki w pierwszych MŚ rozgrywanych w strukturach FIS!
- napisano.

Głos zabiera również prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz. Sukces Zuzanny Witych jest w zasadzie historyczny, więc poświęcił mu osobny wpis na swoim profilu.

Zobacz również:

Zbigniew Bartman, Wilfredo Leon
Reprezentacja siatkarzy

Sprzeciw wobec gry Leona dla Polski. To znowu się dzieje, Bartman bezlitosny

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Wielkie święto po sukcesie Zuzanny Witych. Adam Małysz zabiera głos

    Adam Małysz udostępnił na InstaStories dwa kadry: pierwszy to urywek rozmowy ze świeżo upieczoną mistrzynią świata Zuzanną Witych, która przed kamerą dzieli się wrażeniami po sukcesie, a drugi to już dokumentacja jej zwycięskiego zjazdu. Z wielką radością opublikował też wpis.

    "Mimo braku tras - jednak się da! Brawo Zuza! Mamy mistrzostwo świata! Freeride'owa Polka pokazuje klasę i zapisuje się na kartach historii. Ogromne gratulacje, Zuzanna" - czytamy.

    Jeszcze przed startem głos zabrała sama Zuza, która obiecała, że w trakcie zawodów da z siebie wszystko. "Jutro wydarzy się coś bardzo wyjątkowego!! Chodzi o tworzenie historii i sprawienie dumy krajowi. Reprezentowanie Polski w tych historycznych pierwszych mistrzostwach świata FIS freeride jest absolutnie niesamowite, to ogromny zaszczyt i wielka presja, żeby nie zawieść tych wszystkich pięknych ludzi, którzy mi kibicują. Dam z siebie wszystko" - przekazała, a czas pokazał, że nie rzucała słów na wiatr.

    W sieci pojawiło się też nagranie z kamerki umieszczonej na kasku Witych, na którym uwieczniono zwycięski przejazd. Wideo robi wrażenie. "Super czysty bieg pokazujący poważną kontrolę z wieloma doskonałymi lądowaniami! Choć Zuzanna była jedyną reprezentantką w swoim zespole, wywiesiła wysoko flagę dla Polski" - podsumowano.

    Zobacz również:

    Daniel Olbrychski
    Boks

    Olbrychski pogrążony w smutku, teraz został już sam. To koniec pewnej epoki

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Mężczyzna w ciemnej kurtce zimowej i granatowej czapce z logo Red Bull oraz 4F, na tle rozmazanego jasnego tła.
    Adam MałyszANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Trzy narciarki stoją na podium zawodów, każda trzyma narty, medal i dyplom, a zwyciężczyni unosi nad głową trofeum. Za nimi znajduje się ścianka z logo sponsorów oraz ośnieżone góry w tle.
    Zuzanna Witych (na trzecim stopniu podium) podczas The Freeride World Tour 2025Bruna CasasAgencja FORUM
    Świetny występ Macieja Wyderki w biegu na 800 metrów. Poprawił halowy rekord PolskiPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja