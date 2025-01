Małysz musiał wybrać między Świątek a Lewandowskim. Odparł bez zastanowienia

Adam Małysz jako szef PZN ma ostatnio twardy orzech do zgryzienia. Nie dość, że trudno ogląda mu się niektórych doświadczonych skoczków i ich formę, to jeszcze musi gasić pożary wizerunkowe polskiej kadry związane z Thomasem Thurnbichlerem. Widać, że sytuacja nie jest dla niego łatwa.

Adam Małysz opowiedział o ulubionych filmach

Małysz został bohaterem "Przesłuchania" - krótkiego wywiadu prowadzonego przez redakcję Filmwebu. Były polski mistrz mówił m.in. o swojej ulubionej serii filmów, ale także o tym, kim by był, gdyby nie został skoczkiem narciarskim czy jaki miał stosunek do swoich największych rywali.

Okazało się, że prezes PZN przepada wprost za serią Transformers i choć kiedyś bardziej lubił horrory, dziś do oglądania raczej wybrałby komedię. Choć widać, że były skoczek nie ma zbyt wiele czasu na filmowe przyjemności, to stara się korzystać, chodzi do kina i zainwestował w spory telewizor, na którym dobrze ogląda się nie tylko wydarzenia sportowe.