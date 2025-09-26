Małysz miał tylko rok, gdy cudem uniknął tragedii. Babcia uratowała mu życie

Zawodnik pochodzący z Wisły w Polsce zasłynął nie tylko za sprawą spektakularnych osiągnięć. Adam Małysz przez wiele lat imponował kibicom swoim sposobem bycia oraz dobrym sercem. Kolejny na to dowód otrzymaliśmy w drugiej połowie września, gdy wybuchł pożar na terenie pensjonatu należącego do krewnych legendarnego sportowca. O sprawie szybko dowiedział się niemal cały kraj najpierw za sprawą córki obecnego prezesa PZN. "W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę" - napisała Karolina Małysz-Czyż.

Reakcja 47-latka była natychmiastowa. Działacz nie zamierzał stać z założonymi rękami, tylko natychmiastowo ruszył do akcji. "Zagwarantowałem pomoc, jak będą po prostu jej potrzebować. Na razie to wszystko jest na tyle niepewne, że oni i tak czekają na ubezpieczyciela i na protokoły straży. Nawet jeśli będzie trzeba rozbierać budynek, zrobię to" - przyznał w rozmowie z "o2.pl".

Dzisiaj pomaga on, ale wiele lat temu jedna z bliskich osób pomogła jemu. Chodzi dokładnie o sytuację z 1978 roku, kiedy główny bohater tego tekstu miał zaledwie kilkanaście miesięcy. Polacy historię poznali dopiero parę lat temu. Były skoczek pochwalił się wszystkim w rozmowie z Red Bullem. Dramat rozegrał się w momencie, gdy mama Adama Małysza wieszała pranie.

Mama Adama Małysza zobaczyła przerażający widok. Babcia zapobiegła dramatowi

"Nagle zaczęły odpadać kawałki stropu. Kobieta natychmiast wbiegła do pokoju obok - zastała przerażający widok. Wózek jej kilkumiesięcznego syna był całkowicie zasypany" - opisywał sytuację portal WP SportoweFakty. Przerażenie na szczęście szybko zamieniło się w wielką ulgę. Powód? Wcześniejsze zachowanie babci chłopca. "Mogłoby mnie tu już nie być. Na szczęście chwile wcześniej babcia przeniosła mnie do drugiego pokoju" - przyznał "Orzeł z Wisły" w rozmowie z Red Bullem.

Całe szczęście, że skończyło się tylko na strachu, ponieważ wiele lat później skoczek zrobił niesamowitą karierę. Jej ukoronowaniem były medale olimpijskie. Adam Małysz szanowany w świecie skoków jest do dziś. Pełni on funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego nie bez powodu.

Adam Małysz: Nie widzimy znacznej poprawy w skokach.

