Małysz miał tylko rok, gdy cudem uniknął tragedii. Babcia uratowała mu życie
W ostatnim czasie głośno zrobiło się o Adamie Małyszu. Legendarny skoczek mierzy się obecnie z dramatem, ponieważ spłonął jeden z pensjonatów należących do bliskiej mu osoby. Straty liczone są zapewne w tysiącach złotych, ale na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego. Rodzina wielkiego mistrza nie pierwszy raz najadła się strachu. Blisko tragedii było chociażby również, gdy legendarny sportowiec miał zaledwie roczek. Wówczas jego aniołem stróżem okazała się babcia. Gdyby nie jej reakcja, 47-latek mógłby nawet zginąć.
Zawodnik pochodzący z Wisły w Polsce zasłynął nie tylko za sprawą spektakularnych osiągnięć. Adam Małysz przez wiele lat imponował kibicom swoim sposobem bycia oraz dobrym sercem. Kolejny na to dowód otrzymaliśmy w drugiej połowie września, gdy wybuchł pożar na terenie pensjonatu należącego do krewnych legendarnego sportowca. O sprawie szybko dowiedział się niemal cały kraj najpierw za sprawą córki obecnego prezesa PZN. "W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę" - napisała Karolina Małysz-Czyż.
Reakcja 47-latka była natychmiastowa. Działacz nie zamierzał stać z założonymi rękami, tylko natychmiastowo ruszył do akcji. "Zagwarantowałem pomoc, jak będą po prostu jej potrzebować. Na razie to wszystko jest na tyle niepewne, że oni i tak czekają na ubezpieczyciela i na protokoły straży. Nawet jeśli będzie trzeba rozbierać budynek, zrobię to" - przyznał w rozmowie z "o2.pl".
Dzisiaj pomaga on, ale wiele lat temu jedna z bliskich osób pomogła jemu. Chodzi dokładnie o sytuację z 1978 roku, kiedy główny bohater tego tekstu miał zaledwie kilkanaście miesięcy. Polacy historię poznali dopiero parę lat temu. Były skoczek pochwalił się wszystkim w rozmowie z Red Bullem. Dramat rozegrał się w momencie, gdy mama Adama Małysza wieszała pranie.
Mama Adama Małysza zobaczyła przerażający widok. Babcia zapobiegła dramatowi
"Nagle zaczęły odpadać kawałki stropu. Kobieta natychmiast wbiegła do pokoju obok - zastała przerażający widok. Wózek jej kilkumiesięcznego syna był całkowicie zasypany" - opisywał sytuację portal WP SportoweFakty. Przerażenie na szczęście szybko zamieniło się w wielką ulgę. Powód? Wcześniejsze zachowanie babci chłopca. "Mogłoby mnie tu już nie być. Na szczęście chwile wcześniej babcia przeniosła mnie do drugiego pokoju" - przyznał "Orzeł z Wisły" w rozmowie z Red Bullem.
Całe szczęście, że skończyło się tylko na strachu, ponieważ wiele lat później skoczek zrobił niesamowitą karierę. Jej ukoronowaniem były medale olimpijskie. Adam Małysz szanowany w świecie skoków jest do dziś. Pełni on funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego nie bez powodu.