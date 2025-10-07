Mało znany sukces Anny Lewandowskiej. W tej dziedzinie bije Roberta na głowę

Zapewne każdy Polak zna jedno z najbardziej charakterystycznych małżeństw rodzimego showbiznesu - Annę i Roberta Lewandowskich. Przez lata wypracowali oni sobie pozycję, o której niejedne "publiczna" para może jedynie pomarzyć.

Duża w tym oczywiście zasług piłkarskich dokonań kapitana reprezentacji Polski, który przez swoje boiskowe poczynania na zawsze zapisał się na kartach historii światowego futbolu. Z sukcesu tego czerpie także jego życiowa partnerka, która przy różnych okazjach widywana jest u boku swojego szalenie rozpoznawalnego męża. Nie od dziś wiadomo, że brała ona również czynny udział w niełatwej drodze Roberta, która ostatecznie zawiodła go na sam szczyt piłkarskiego świata.

Warto jednak podkreślić, że Anna Lewandowska również słynie ze swojej sportowej działalności, dzięki której na co dzień pomaga setkom, jeśli nie tysiącom osób. Jest ona między innymi założycielką marki żywieniowej "Foods by Ann", a także organizatorką licznych obozów sportowych. Nieobca jest jej również praca w roli trenera personalnego oraz prowadzącej zajęcia fitness.

Jest jednak pewna dziedzina życia, w której to Anna może pochwalić się większymi osiągnięciami od Roberta. Chodzi o wykształcenie, które od zawsze stanowiło kluczową dziedzinę dla życiowej partnerki napastnika reprezentacji Polski.

Takie wykształcenie ma Anna Lewandowska. W tym aspekcie przebiła dokonania swojego męża

Od najmłodszych lat Anna Lewandowska była bardzo aktywna sportowo. Lata temu osiągała ona sukcesy międzynarodowe jako zawodniczka karate. Nic więc dziwnego, że to właśnie z tą dziedziną wiązała ona swoją zawodową przyszłość. W tym celu, tuż po zakończeniu nauki w szkole średniej, udała się na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. To właśnie tam, w wieku 25 lat uzyskała tytuł magistra.

O podobnym sukcesie edukacyjnym może mówić także jej mąż, któremu jednak zdobycie tytułu zajęło znacznie więcej czasu. Zanim przy nazwisku kapitana reprezentacji Polski pojawił się tytuł magistra, musiał on spędzić na uczelni aż 13 lat. Oczywiście spowodowane to było w głównej mierze jego karierą piłkarską, która w latach studiowania nabierała coraz to większego rozpędu.

W czasie kiedy Robert Lewandowski walczył o swój naukowy tytuł, jego żona postanowiła pójść w tej materii o kilka kroków dalej. W tym celu zapisała się na studia podyplomowe, po których ukończeniu stała się nie tylko menadżerem sportu, ale też specjalistką do spraw żywienia. Ponadto Anna Lewandowska zdecydowała się na dalsze szlifowanie swojej wiedzy poprzez rozmaite kursy. Za pośrednictwem portalu "LinkedIn", sportsmenka chwaliła się ukończeniem ponad 50 różnych kursów i szkoleń związanych z fitnessem i zdrowym stylem życia. To sprawiło, że Anna Lewandowska może pochwalić się mianem jednej z najlepiej wykształconych osób w świecie polskiego sportu.

