Księżną Kate widzimy zazwyczaj w oficjalnych okolicznościach i dostosowanych do nich eleganckich strojach. Lecz żona następcy brytyjskiego tronu wiedzie też inne, mniej znane i mniej formalne życie. Jej druga twarz ma ujawniać... naturę sportsmenki. Niejako nawiązuje do tego jedna ze scen powstającego właśnie nowego sezonu serialu "The Crown". Pokazano w niej domniemany sekret Kate i Williama, którzy mieli po raz pierwszy spotkać się właśnie dzięki pasji do sportu i aktywności fizycznej. O sprawie zrobiło się głośno.