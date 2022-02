Malika Ayane zaśpiewała hymn Włoch w Pekinie. Niczym Edyta Górniak?

Oprac.: Katarzyna Pociecha Sportowe życie

Malika Ayane wykonała hymn Włoch podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Pekinie. Było to nawiązanie do faktu, że to właśnie w Italii odbędą się następne zimowe igrzyska. Jej interpretacja narodowej pieśni wywołała zamieszanie i kontrowersje w sieci. Polscy internauci występ porównują do... wystąpienia Edyty Górniak i jej realizacji "Mazurka Dąbrowskiego" w Korei w 2002 roku.

Zdjęcie Malika Ayane zaśpiewała w Pekinie hymn Włoch i... nie uniknęła porównań do Edyty Górniak / East News / Getty Images