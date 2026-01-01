Małgorzata Tomaszewska to córka legendarnego bramkarza, Jana Tomaszewskiego, która od lat robi sporą karierę w mediach. Przez kilka lat była jedną z większych gwiazd TVP, gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland".

Jednak w pewnym momencie nowe szefostwo stacji postanowiło ją zwolnić. Zbiegło się to w czasie z narodzinami jej drugiej pociechy, więc prezenterka postanowiła skupić się wówczas wyłącznie na macierzyństwie.

W końcu jednak Małgorzata zaczęła sugerować, że chętnie wróciłaby do pracy w telewizji. Telefon jednak długo nie dzwonił, aż tu nagle dostała ofertę z "Dzień Dobry TVN". Została reporterką, a plotki głoszą, że być może niebawem dołączy też do grona prowadzących.

Nic więc dziwnego, że córka Tomaszewskiego wciąż budzi spore emocje i ciekawość mediów. Sama zainteresowana coraz śmielej uchyla drzwi do swego życia prywatnego, choć twarzy ojca swojej córki do dzisiaj nie pokazała.

Jak się właśnie okazało, Małgorzata ma w zanadrzu jeszcze kilka sekretów, o których do tej pory wiedzieli nieliczni. Kilkanaście lat temu, jeszcze zanim dostała się do mediów, próbował swych sił w modelingu. Jednak szybko tego pożałowała.

Tomaszewska odkryła prawdę po latach. Ujawniła coś bardzo przykrego. Niestety, ludzie podejrzewali już wcześniej, że tak to wygląda

"Na tamte czasy to nie był mój świat. Myślę, że świat mody bardzo się zmienił, ale wtedy, jako młoda dziewczyna, usłyszałam słowa bardzo znanej osoby w świecie mediów na temat wyglądu jednej z dziewczyn. Te słowa mną tąpnęły i wyobrażałam sobie, że mogą paść w moim kierunku" - wyznała przejęta w rozmowie z "Super Expressem".

Ów mężczyzna wprost zasugerował koleżance, że ma za dużo kilogramów i pilnie musi coś z tym zrobić. Użył przy tym mało eleganckich słów.

"A ta dziewczyna była śliczna" - wspomina gwiazda.

Cóż, ludzie podejrzewali już wcześniej, że ten świat może tak wyglądać. Słowa Małgorzaty tylko to wszystko potwierdzają.

Najważniejsze, że wtedy też Tomaszewska podjęła decyzję, że to nie jest świat dla niej. Zaczęła szukać nowego pomysłu na siebie i tak trafiła do mediów. Najpierw zahaczyła się w Pudelku, a potem wkręciła do Telewizji Polskiej, gdzie stała się jedną z ulubienic Jacka Kurskiego.

Jej kariera nabrała wówczas zawrotnego tempa, a jej nazwisko wielu przestało w końcu kojarzyć jedynie z dokonaniami jej słynnego ojca.

