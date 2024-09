Małgorzata Tomaszewska ujawniła kulisy wydarzenia. "Zdobyłam się na akt odwagi"

Małgorzata Tomaszewska ma za sobą aktywny weekend. Była prezenterka "Pytania na śniadanie" wyjawiła, że odpoczywała od pracy, ale przez trzy dni zajmowała się czymś zupełnie innym, jak nawet nie ważniejszym. Jej syn, Enzo, we wrześniu rozpoczął swój pierwszy rok szkolny, poznał nowych kolegów i koleżanki, a teraz obchodził jeszcze swoje urodziny. Mama zrobiła wszystko, by jak najbardziej go uszczęśliwić.