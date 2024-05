Sentymentalny wpis Małgorzaty Tomaszewskiej. Zabrała głos po zwolnieniu z TVP

"Moi kochani, to nie pożegnanie. To tylko kolejny przystanek. A jak się jechało? Znakomicie. Gdzie jedziemy dalej? Jeszcze nie wiem. Teraz chwila na wspomnienia. Jestem wdzięczna za 5 pięknych zawodowych lat w Telewizji Polskiej. Wiele się nauczyłam i wiele przeżyłam. Poznałam ciekawych ludzi, a nawet przyjaciół, co podobno w show-biznesie się nie zdarza. To wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie moja rodzina. Dziękuję, że jesteście i zawsze mnie wspieracie. Kocham Was najmocniej na świecie. Cudownie, że mamy kolejnego małego pasażera. (...) Kochani widzowie! Podczas wszystkich tych produkcji byliście ze mną, czasem nawet osobiście, pod scenami, przemierzając tysiące kilometrów. Bardzo Wam za to dziękuję. Jesteście NAJLEPSI! Do zobaczenia w kolejnej trasie!" - przekazała.