Małgorzata Socha potwierdza ws. Bartosza Kurka. Niespodziewana decyzja

Bartosz Kurek nie czuje się na ten moment w reprezentacyjnej formie, więc poprosił Nikolę Grbicia, by ten nie powoływał go na razie na zgrupowania polskiej kadry. Selekcjoner na życzenie przystał.

Siatkarz skupia się teraz na grze w klubie i na złapaniu oddechu. W ramach przerwy od ligowych rozgrywek wybrał się do Polski, a na miejscu zdecydował się na nietypową dla siebie aktywność. Wszystko potwierdza Małgorzata Socha.

Kurek przyjął zaproszenie od Roznerskiego

Okazuje się, że Kurek zdecydował się przyjąć zaproszenie od Mikołaja Roznerskiego i produkcji do rozrywkowego programu The Floor w edycji VIP Challenge. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie prosto ze sceny, na którym widać, jak razem z Sonią Bohosiewicz i Michałem Kotem... nakłada na siebie worek na śmieci.

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Nieco rąbka tajemnicy uchyla Małgorzata Socha, która pojawiła się w studiu razem z Bartoszem Kurkiem. Zasygnalizowała, że ich zaangażowanie w program nie jest wyłącznie dla zabawy, lecz wiąże się ze szczytnym celem. Jakim? To na razie tajemnica.

"To jest mój kawałek podłogi" - nadawała aktorka, leżąc na planszy "The Floor". "Zobaczymy, jak długo" - ripostował Kurek. Na jego profilu pojawiło się też pamiątkowe wideo prosto z planu.

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Przedsmak sportowej emerytury Bartosza Kurka

To nie koniec innej niż zwykle medialnej obecności Bartosza Kurka. Chwilę wcześniej w sieci pojawił się zapis z jego wizyty u youtubera Warszawskiego Koksa.

Siatkarz opowiadał, że to, co obecnie dzieje się w jego życiu, jest trochę przedsmakiem sportowej emerytury. Dzięki temu, że na razie zrezygnował z kadry, ma przestrzeń na inne rzeczy.

"Dzieje się dużo więcej. Patrz, gdzie ja jestem. W życiu nie miałbym czasu, żeby tu przyjechać. Ale robię takie rzeczy, które mnie jarają i które mi się podobają. Zobaczymy, co z tego wyniknie" - stwierdził.

Bartosz Kurek wspomina karierę ojca. Pamięta jedno

Przy okazji tego wywiadu sportowiec wypowiedział się też na temat swojego taty. To właśnie w jego sportowe ślady poszedł, rozpoczynając karierę siatkarską.

Adam Kurek sam profesjonalnie grał w siatkówkę, a w latach 1991-1993 reprezentował na parkiecie barwy Polski. Jednak Bartosz nie pamięta tamtych czasów. Miał wówczas zaledwie kilka lat. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie nosi w sercu obrazka ojca z piłką do siatkówki.

Moje wspomnienie to hala i tata odbijający piłkę. Jak zamknę oczy, skoncentruję się, to jest to - hala, mój tata. I ja nie wiem konkretnie, czy to był mecz, czy to był trening, ale widzę, jak on odbija

Wychował się na sali treningowej. Mama przyjeżdżała na mecze razem z nim w wózku. To sprawiło, że środowisko siatkarskie było i jest dla niego jak dom. Tam czuje się najbardziej swobodnie.

Stąd trudno byłoby sobie teraz wyobrazić jego całkowitą rezygnację z gry. Chciałby jeszcze pograć około dwóch lat i wziąć czynny udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles (2028). "To jest moje marzenie" - podsumował.





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