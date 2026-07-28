Małgorzata Socha potwierdza ws. Bartosza Kurka. Niespodziewana decyzja
Do tej pory Bartosz Kurek skupiał się przede wszystkim na siatkówce, stąd kibice mogą być zaskoczeni jego ostatnimi decyzjami. Sportowiec mocniej zaznacza bowiem swoją obecność w mediach i to do tego stopnia, że zgodził się wziąć udział w jednym z programów rozrywkowych. Jest jednak drugie dno tej historii, bowiem w tle pojawił się skrywany w sekrecie szczytny cel.
Bartosz Kurek nie czuje się na ten moment w reprezentacyjnej formie, więc poprosił Nikolę Grbicia, by ten nie powoływał go na razie na zgrupowania polskiej kadry. Selekcjoner na życzenie przystał.
Siatkarz skupia się teraz na grze w klubie i na złapaniu oddechu. W ramach przerwy od ligowych rozgrywek wybrał się do Polski, a na miejscu zdecydował się na nietypową dla siebie aktywność. Wszystko potwierdza Małgorzata Socha.
Kurek przyjął zaproszenie od Roznerskiego
Okazuje się, że Kurek zdecydował się przyjąć zaproszenie od Mikołaja Roznerskiego i produkcji do rozrywkowego programu The Floor w edycji VIP Challenge. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie prosto ze sceny, na którym widać, jak razem z Sonią Bohosiewicz i Michałem Kotem... nakłada na siebie worek na śmieci.
Powiedzieć, że dzisiaj był ciekawy dzień, to jak nic nie powiedzieć. Stay tuned
Nieco rąbka tajemnicy uchyla Małgorzata Socha, która pojawiła się w studiu razem z Bartoszem Kurkiem. Zasygnalizowała, że ich zaangażowanie w program nie jest wyłącznie dla zabawy, lecz wiąże się ze szczytnym celem. Jakim? To na razie tajemnica.
"To jest mój kawałek podłogi" - nadawała aktorka, leżąc na planszy "The Floor". "Zobaczymy, jak długo" - ripostował Kurek. Na jego profilu pojawiło się też pamiątkowe wideo prosto z planu.
Przedsmak sportowej emerytury Bartosza Kurka
To nie koniec innej niż zwykle medialnej obecności Bartosza Kurka. Chwilę wcześniej w sieci pojawił się zapis z jego wizyty u youtubera Warszawskiego Koksa.
Siatkarz opowiadał, że to, co obecnie dzieje się w jego życiu, jest trochę przedsmakiem sportowej emerytury. Dzięki temu, że na razie zrezygnował z kadry, ma przestrzeń na inne rzeczy.
"Dzieje się dużo więcej. Patrz, gdzie ja jestem. W życiu nie miałbym czasu, żeby tu przyjechać. Ale robię takie rzeczy, które mnie jarają i które mi się podobają. Zobaczymy, co z tego wyniknie" - stwierdził.
Bartosz Kurek wspomina karierę ojca. Pamięta jedno
Przy okazji tego wywiadu sportowiec wypowiedział się też na temat swojego taty. To właśnie w jego sportowe ślady poszedł, rozpoczynając karierę siatkarską.
Adam Kurek sam profesjonalnie grał w siatkówkę, a w latach 1991-1993 reprezentował na parkiecie barwy Polski. Jednak Bartosz nie pamięta tamtych czasów. Miał wówczas zaledwie kilka lat. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie nosi w sercu obrazka ojca z piłką do siatkówki.
Moje wspomnienie to hala i tata odbijający piłkę. Jak zamknę oczy, skoncentruję się, to jest to - hala, mój tata. I ja nie wiem konkretnie, czy to był mecz, czy to był trening, ale widzę, jak on odbija
Wychował się na sali treningowej. Mama przyjeżdżała na mecze razem z nim w wózku. To sprawiło, że środowisko siatkarskie było i jest dla niego jak dom. Tam czuje się najbardziej swobodnie.
Stąd trudno byłoby sobie teraz wyobrazić jego całkowitą rezygnację z gry. Chciałby jeszcze pograć około dwóch lat i wziąć czynny udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles (2028). "To jest moje marzenie" - podsumował.