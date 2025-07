Małgorzata Rozenek wywołała aferę ws. bagażu. Stanowcza reakcja lotniska

Majdanowie i Rozenkowie dolecieli już do Turcji po dość dużych turbulencjach, jakie spotkały ich na lotnisku. Choć byli spóźnieni, to od razu zaczęli na miejscu korzystać z atrakcji. "Perfekcyjna" poszła m.in. na koncert Jennifer Lopez, a poza tym cała rodzina spędza czas w luksusowym hotelu i parkach wodnych.

Początek tych wakacji miał jednak wyglądać inaczej. Rozenek zorientowała się po wejściu do samolotu, że zgubiła bagaż. Ruszyła na lotnisko go szukać, a w tym czasie jej rodzina siedziała w maszynie, z której później została wyproszona. Wszyscy razem musieli czekać na następny lot do Turcji, co nie było jednak tak proste, jak mogło się początkowo wydawać - okazało się, że trzeba było nieco kombinować z połączeniami.