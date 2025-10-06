Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małgorzata Rozenek ujawniła ws. swojego małżeństwa. Nie może już tego wytrzymać

Anna Dymarczyk

Małgorzata Rozenek-Majdan spędza kolejne dni na Sri Lance, gdzie kręci następny, trzeci już sezon "Królowych Przetrwania". Gwiazda postanowiła zorganizować w mediach społecznościowych sesję pytań i odpowiedzi. W pewnym momencie zaczęła opowiadać o tym, jak aktualnie wygląda jej małżeństwo. Jednej rzeczy nie może już wytrzymać.

Radosław Majdan to trzeci mąż Małgorzaty Rozenek. Celebrytka poznała swojego ukochanego na premierze filmowej, a później okazało się, że są dla siebie stworzeni. Doczekali się też syna, Henia, który jest dziś oczkiem w głowie swoich rodziców.

Małgorzata Rozenek szczerze o pobycie na Sri Lance

W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek przebywa na Sri Lance, gdzie kręci trzeci sezon "Królowych Przetrwania". W jej mediach społecznościowych pełno jest zdjęć z planu (oczywiście, unikających spoilerów z programu) i z samej Sri Lanki. Gwiazda chętnie opowiada o tym, co dzieje się na wyspie podczas jej obecności.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena GrześkowiakINTERIA.PL

Czasem stara się wyłuskać też czas dla swoich fanów. Ostatnio znów zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi. W pewnym momencie zapytano ją o to, jak znosi rozłąkę z mężem i synem. Postanowiła jasno odpowiedzieć.

Małgorzata Rozenek ma już tego dość

"Od 24 dni nie ma mnie w domu. Najdłuższa taka przerwa w moim życiu" - zaczęła Rozenek. Wyjawiła, że sytuacja jest dla niej bardzo trudna. "Znoszę to ciężko. 100 telefonów do domu codziennie. FaceTime bez przerwy" - wyjaśniała.

Zauważyła jednak, że jest nieco odosobniona w swojej tęsknocie i zmartwieniach związanych z domem. "Mam wrażenie, że tylko ja się tym tak przejmuję. Chłopcy znoszą to świetnie". Wygląda na to, że "męski" czas w domu Majdanów płynie pomyślnie i bez większych problemów. Zdaje się jednak, że Rozenek niebawem zakończy zdjęcia do programu i wróci do swojej rodziny.

