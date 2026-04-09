Małgorzata Rozenek u boku Grzegorza Krychowiaka. Wspólnie błyszczeli w Paryżu

Małgorzata Rozenek-Majdan to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. 47-latka to prezenterka, celebrytka i osobowość medialna, która od lat przyciąga uwagę zarówno widzów, jak i mediów. W środowisku sportowym znana jest głównie jako małżonka byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej mężczyzn, Radosława Majdana, z którym tworzy jeden z najgłośniejszych duetów w polskim świecie celebrytów.

Na czerwonych dywanach Małgorzata Rozenek-Majdan zazwyczaj pojawia się solo lub w towarzystwie męża, konsekwentnie budując wizerunek eleganckiej i pewnej siebie gwiazdy. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i postawiła na zupełnie inne towarzystwo. Podczas ekskluzywnej premiery luksusowej marki aut w Paryżu u jej boku pojawił się... emerytowany już piłkarz, Grzegorz Krychowiak.

Po powrocie do ojczyzny po nagrywkach do programu "Królowa Przetrwania" Małgorzata Rozenek-Majdan powoli powraca do życia w blasku fleszy i regularnych występów na czerwonym dywanie. W środowy wieczór "Perfekcyjna Pani Domu" pojawiła się na europejskiej premierze luksusowych samochodów, zorganizowanej w prestiżowej Palais Garnier w Paryżu. Wizyta ta dla celebrytki z pewnością miała ogromne znaczenie - to właśnie tam na co dzień studiuje jej starszy syn, Stanisław Rozenek.

Na tę wyjątkową okazję małżonka Radosława Majdana wybrała długą, czarną suknię, a stylizację uzupełniła wysokimi beżowo-czarnymi szpilkami. U jej boku tego wieczoru błyszczeli dwaj znani panowie - Tomasz Kammel i Grzegorz Krychowiak. Dziennikarz zdecydował się na białą koszulkę i ciemnoszary garnitur, były reprezentant Polski w piłce nożnej postawił natomiast na czarne spodnie, białą koszulę i brązową marynarkę.

Grzegorz Krychowiak, Małgorzata Rozenek-Majdan i Tomasz Kammel na evencie w Paryżu Instagram/m_rozenek materiał zewnętrzny

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Artur Zawadzki/REPORTER East News

Małgorzata Rozenek od wielu lat wyznacza kolejne, modowe trendy Baranowski AKPA

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News

