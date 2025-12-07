Małgorzata Rozenek spakowała walizki i wyjechała z Polski. "To jest jakaś masakra"

Rozenek niedawno chwaliła się zmianami, jakie dokonały się w jej nowym domu. Gwiazda pokazała świąteczne ozdoby, które pojawiły się w jej domu, m.in. stojący na straży drzwi dziadki do orzechów. Na świąteczną atmosferę w domu celebrytki przyjdzie jednak czas. Póki co - wypoczynek.

Małgorzata Rozenek-Majdan spakowała walizki i wyjechała z Polski

Majdanowie w ostatnim roku sporo wyjeżdżali i nadszedł czas na kolejne wakacje. Małżonkowie wsiedli do samolotu i polecieli na Malediwy, a podróż była stosunkowo długa. Rozenek wyznała, że to pierwszy raz, gdy odwiedziła te wyspy, ale od początku nie żałowała swojej decyzji.

Kiedy jednak informowała swoich fanów o tym, że znów jest w drodze po kolejne wakacyjne emocje, była pewna, że pojawią się malkontenci, którzy będą narzekać na liczbę jej wyjazdów w roku. Nie skupiła się na tym jednak zbyt długo. Okazało się, że po długiej podróży samolotem zmartwiło ją zupełnie co innego.

Małgorzata Rozenek-Majdan spuchła w samolocie. Wyjaśniła, co się stało

Po pięknych widokach z samolotu na profilu Rozenek pojawiło się kolejne nagranie z jej udziałem. Gwiazda opowiedziała o pewnej przypadłości, jaka zdarza jej się po długich podróżach drogą powietrzną. Wyjawiła, że strasznie puchnie i musi trochę poczekać, by jej ciało wróciło do normy.

"Lot spokojny, zaraz lądujemy. Ja zawsze puchnę w samolocie... ale wezmę suple, poruszam się i po jednym dniu wszystko wróci do normy" - zapewniała gwiazda w podpisie filmiku. Wyjaśniła, że wynika to z zatrzymania wody w organizmie i że jej waga potrafi wtedy podskoczyć nawet o dwa kilogramy.

Po naprawdę bardzo, bardzo spokojnym locie, trochę spuchnięci, jak widzicie. Ja zawsze zbieram tyle wody po prostu w samolocie, że to jest jakaś masakra...

Wydaje się, że małżeństwu pogoda dopisała. Oboje od samego początku zachwycali się Malediwami, a Rozenek napisała, że czuje się jak w popularnym serialu "Biały Lotos". Przed nią i jej mężem aktywne wakacje w miejscu, w którym, jak dotąd, jeszcze nie byli.

Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała o opuchliźnie po locie Instagram/m_rozenek ESP/Instagram

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zaskoczyli fanów swoim pomysłem na wakacje AKPA

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan w końcu wprowadzili się do nowego domu AKPA