Małgorzata Rozenek-Majdan ledwo co wróciła z rodzinnego wypadu do Disneylandu w Paryżu, a ponownie spakowała walizki i opuściła kraj. Jak okazało się wkrótce potem, zagraniczna podróż związana była z obowiązkami zawodowymi. Celebrytka potwierdziła bowiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, że to ona będzie prowadzącą w najnowszym sezonie "Królowej Przetrwania". "Nie wybrałam się na Sri Lankę prywatnie. Będę miała ogromną radość poprowadzić ten sezon" - mówiła podekscytowana.

Małgorzata Rozenek-Majdan rozpacza po nagraniu od męża. "Żałuję, że mnie przy tym nie było"

Praca w egzotycznej scenerii oznacza jednak długą rozłąkę z rodziną. Gdy Rozenek-Majdan przygotowywała się do kolejnych nagrań, w Polsce jej synek przeżywał chwilę, której mama nie mogła być świadkiem. "Dostałam przed chwilą filmik od Radzia. Razem z Heniem nagrali się i Heniowi pierwszy raz wypadł ząb. I muszę wam powiedzieć, że trochę się wzruszyłam, bo żałuję, że mnie przy tym nie było" - przyznała na InstaStories.

Celebrytka otwarcie przyznała, że to doświadczenie było dla niej bolesne. "Serce mnie boli, że nie było mnie przy tym, jak Henio tracił swój pierwszy mleczny ząbek. Choć obiecałam, że jak wrócę, to Wróżka Zębuszka przyjedzie do Henia drugi raz, mam taką refleksję, że nie da się połączyć wszystkich ról i nie ma też co udawać, że nas to nie rusza" - podsumowała.

Radosław Majdan w rozmowie z "Plotkiem" potwierdził, że stara się, by Henio jak najmniej odczuwał brak mamy. "Małgosia dzwoni codziennie - kiedy Henio wstaje i wieczorem, kiedy kładzie się spać. Jeśli tylko może, to dzwoni również w ciągu dnia" - zdradził były reprezentant Polski w piłce nożnej. Dodał, że to najmłodszy syn najbardziej tęskni za mamą, ale stara się rozumieć jej nieobecność. "Henio oczywiście tęskni, pyta o mamę. Ale jest bardzo inteligentny. Wie, że mama pracuje. Stara się to rozumieć" - podkreślił.

