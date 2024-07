Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Celebrytka opublikowała w sieci ckliwe nagranie

"Poleciał. Nasz Tadzio malutki, sam, samiutki. Daleko za morze, bez mamy niebożę. Zdobywać świat na poważnie poleciał nasz Tadzio odważnie. Rodzina tęsknić za nim będzie, aż Tadzio do nas szczęśliwie przybędzie. Co te emocje robią z człowieka, rymy częstochowskie " - napisała celebrytka, dołączając do wpisu nagranie z rozstania z 14-letnim synem na lotnisku w Warszawie.

Pod wpisem, który celebrytka zamieściła na Instagramie, od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Matka matkę zrozumie. Aż łezka się zakręciła...", "Ohhhh, jak ja to rozumiem... Mój Syn ma 19 lat i jak sam jedzie do innego miasta, to w głowie tysiące myśli-czy wszystko będzie dobrze i przede wszystkim bezpiecznie. Taka ta rola kochającej matki...", "Dzielny chłopak da radę , gorzej z mamą , znam to uczucie z autopsji, będzie dobrze Małgosiu ściskam mocno" - pisały internautki.