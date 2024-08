Małgorzata Rozenek-Majdan nie było na konferencji TVN. Ujawniono, co dalej

Rozenek jest związana z TVN już od 12 lat i wydawało się, że to postać nie do ruszenia. Jej brak w jesiennej ramówce mógł rzeczywiście zaskoczyć, bo celebrytka od lat funkcjonowała w ramach tej stacji w różnych formatach. Tym razem będzie inaczej.

Jesienna ramówka TVN bez Małgorzaty Rozenek-Majdan

Adam Małysz, Maciej Dowbor i Piotr Adamczyk - to tylko trzy z wielkich i znanych nazwisk, które zasilą szeregi prowadzących "Dzień Dobry TVN". Swój program dostanie też m.in. Joanna Koroniewska. Słuch zaginął jednak o Małgorzacie Rozenek. Czy zobaczymy ją w jesiennych programach?

Małgorzata Rozenek-Majdan zniknie?

"Małgosia naprawdę miała być, ale w tym samym terminie oddaje swojego najstarszego syna do szkoły, jest we Francji. Bardzo żałuję, ale to są rzeczy ważne i ważniejsze. Rozumiem, że Małgosia cały czas jest gwiazdą TVN, tutaj się w tej sprawie nic nie zmieniło, ale na jesień nie ma żadnej produkcji. Myślimy o dwóch projektach i pracujemy nad nimi, więc jestem przekonana, że wcześniej czy później mogłyby się znowu pojawić" - twierdziła Lidia Kazen w rozmowie z Jastrząb Post.