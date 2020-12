Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na corocznej świątecznej sesji zdjęciowej. Grafik mocno zaszalał!

Małgorzata Rozenek-Majdan (+ 40 l.) pochwaliła się rodzinną sesją zdjęciową z okazji świąt. Miało być pięknie, a wyszło… Fani nie mają wątpliwości, że coś poszło nie tak.

Świąteczna sesja zdjęciowa stała się już małą tradycją w domu Gosi Rozenek.

W tym roku po raz pierwszy na fotografiach pojawił się także mały Henryk, który doskonale odnalazł się w roli modela.

„Są takie chwile w ciągu roku, które są bardziej wyjątkowe, niż inne. Takim momentem jest dla mnie i całej mojej rodziny Boże Narodzenie. Chyba nie muszę szukać na to dowodów, bo świąteczne dekoracje pojawiają się w naszym domu już na samym początku grudnia” – napisała pod zdjęciem Małgosia, dodając, że sesja jest wspaniałym sposobem na zatrzymanie wspomnień, a rodzina i wspólnie spędzony czas jest dla niej najważniejszy.

„Nie potrafiłam się powstrzymać i ściągnęłam całą naszą piątkę, żeby zrobić kilka zdjęć, które będą dla nas świetną pamiątką i doskonałą zabawą. Kocham moją rodzinę i zawsze robię wszystko, żeby spędzać z nimi jak najwięcej czasu, bo rodzina to siła najmocniejsza ze wszystkich sił. I gdybym się nie bała o moich rodziców, to jeszcze oni by stali (…) na tych zdjęciach” – zapewniła w dalszej części wpisu.

Choinka, kominek, szczęśliwa i kochająca się rodzina - całość stworzyła piękny obrazek. Ale czy na pewno?