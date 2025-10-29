Małgorzata Rozenek-Majdan bryluje na salonach. Zaskoczyła stylizacją

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat należy do grona najpopularniejszych osobowości telewizyjnych w Polsce. Widzowie znają ją przede wszystkim z takich programów jak "Perfekcyjna Pani Domu" czy "Projekt Lady". Fani sportu z kolei kojarzą ją jako żonę byłego piłkarza i reprezentanta Polski, Radosława Majdana. Od lat tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie, a ich wspólne wystąpienia zawsze wzbudzają duże zainteresowanie mediów.

W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek-Majdan nie zwalnia tempa. Po zakończeniu nagrywek do nadchodzącego sezonu programu "Królowa Przetrwania", w którym uczestniczki mierzyły się z własnymi słabościami w ekstremalnych warunkach, gwiazda TVN-u wróciła do Polski, aby promować swój kolejny program. Jej nowy projekt, zatytułowany "Bez kompleksów", już niebawem zadebiutuje na antenie TVN7. Tym razem Rozenek-Majdan opowie historie kobiet, które zdecydowały się na życiowe zmiany dzięki zabiegom chirurgii plastycznej.

"Mamy rewelacyjne bohaterki, bardzo ciekawe kobiety. Bardzo dużo osób się do nas zgłosiło, a proces wyboru uczestniczek był wieloetapowy" - wyjaśniła jakiś czas temu w "Dzień dobry TVN". Dodała, że przy selekcji znaczenie miała nie tylko kwalifikacja medyczna, ale również wyjątkowość historii, które uczestniczki chciały opowiedzieć przed kamerami.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 października, Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała się w stylizacji, która zaskoczyła wielu fanów. Zamiast charakterystycznych dla niej, odważnych i efektownych kreacji, gwiazda postawiła na minimalizm i elegancję. Miała na sobie długą, dopasowaną suknię w grafitowym odcieniu, wykonaną z prążkowanego materiału, z długim rękawem, idealną na chłodniejsze dni. Stylizację uzupełniły ciemne czółenka na obcasie o klasycznym fasonie, a całość dopełniły rozpuszczone blond włosy i delikatny, rozświetlający makijaż.

