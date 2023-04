Małgorzata Hołub-Kowalik w zmysłowej sesji. Aż trudno oderwać od niej wzrok

Małgorzata Hołub-Kowalik przez ostatnie lata dostarczała kibicom powody do dumy. Reprezentantka Polski w swoim dorobku ma medale z wielkich imprez sportowych. Jej największym osiągnięciem jest złoty medal wywalczony w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów na igrzyskach olimpijkich w Tokio. W ubiegłym roku powiększyła swoją kolekcję o srebrny krążek, który zdobyła na mistrzostwach Europy w Niemczech.

"Będę mamą. W tym roku przygotowania do sezonu letniego będą inne niż dotychczas. Szykuję się do najważniejszej roli w swoim życiu. Od wielu lat powtarzałam, że dla mnie najważniejsza jest rodzina, a posiadanie dziecka zawsze było jednym z moich marzeń. W końcu przezwisko Mamasita nie wzięło się z niczego. Muszę przyznać, że obawy przed tym co będzie są ogromne, ale staram się cieszyć każdą chwilą tego stanu. Już niedługo nasze życie stanie na głowie i mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wasze wsparcie w tym wyjątkowym dla nas momencie Ps. Ze sportem jeszcze się nie żegnam" - oświadczyła lekkoatletka.