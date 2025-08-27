Majdanowie postanowili się pochwalić. Ogromna zmiana w życiu ich syna

Radosław Majdan wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie próbował być tatą dla Stanisława i Tadeusza. Jak sam twierdził, tatę już mają, a jego rola w ich życiu jest zupełnie inna. Mimo tego spełnia wiele obowiązków ojcowskich - to on razem z żoną i braćmi młodego studenta pojechał do Francji, by uczestniczyć w kolejnym ważnym momencie dla całej rodziny.

Małgorzata Rozenek pęka z dumy. Stanisław spełnił swoje marzenie

Stanisław, syn Małgorzaty Rozenek z jej małżeństwa z Jackiem Rozenkiem, w ubiegłym roku wyjechał na studia do Francji. Jego przygoda jako żaka rozpoczęła się na uniwersytecie w Lyonie, jak się jednak okazało, nie był to jego główny cel. Dumna mama wyznała, że jej synowi udało się dostać na jego wymarzony uniwersytet w Paryżu i to właśnie tam przeniósł się pod koniec sierpnia.

Wyprawa kamperem do Francji miała więc dwa cele - pierwszym był wspólny wypoczynek całej rodziny, a drugim przeprowadzka Stanisława do Paryża. Małgorzata Rozenek postanowiła pokazać, w jakich warunkach będzie teraz żył jej syn. Tylko pozazdrościć.

Małgorzata Rozenek pokazała, jak będzie żył jej syn

"Świetnie miejsce. Duży, porządny czysty akademik, dokładnie taki budynek z wieloma częściami wspólnymi i z mieszkaniem Stasia" - zaczęła opowiadać Rozenek w zamieszczonym na Instagramie nagraniu.

Potem pokazała wspomniane wcześniej części wspólne z wielkim telewizorem, rzutnikiem, biblioteką, miejscami do ćwiczeń, bilardem, piłkarzykami i automatami z przekąskami. Widać było, że Stanisław był bardzo zadowolony. Później cała rodzina postanowiła skorzystać z okazji i wybrać się do pobliskiego Disneylandu.

Małgorzata Rozenek pokazała, gdzie będzie mieszkał jej syn w Paryżu Instagram/m_rozenek ESP/Instagram

