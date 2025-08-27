Partner merytoryczny: Eleven Sports

Majdanowie postanowili się pochwalić. Ogromna zmiana w życiu ich syna

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojechali na wspólne wakacje kamperem. Jak się okazało, wypoczynek nie był ich jedynym celem. W życiu najstarszego syna celebrytki, Stanisława, doszło do ogromnej zmiany. Młodzieniec spełnił swoje marzenie, a matka i ojczym towarzyszyli mu w niezwykle ważnym dniu. "Perfekcyjna" od razu pochwaliła się wszystkim w mediach społecznościowych.

Radosław Majdan wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie próbował być tatą dla Stanisława i Tadeusza. Jak sam twierdził, tatę już mają, a jego rola w ich życiu jest zupełnie inna. Mimo tego spełnia wiele obowiązków ojcowskich - to on razem z żoną i braćmi młodego studenta pojechał do Francji, by uczestniczyć w kolejnym ważnym momencie dla całej rodziny.

Małgorzata Rozenek pęka z dumy. Stanisław spełnił swoje marzenie

Stanisław, syn Małgorzaty Rozenek z jej małżeństwa z Jackiem Rozenkiem, w ubiegłym roku wyjechał na studia do Francji. Jego przygoda jako żaka rozpoczęła się na uniwersytecie w Lyonie, jak się jednak okazało, nie był to jego główny cel. Dumna mama wyznała, że jej synowi udało się dostać na jego wymarzony uniwersytet w Paryżu i to właśnie tam przeniósł się pod koniec sierpnia.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre"Aleksandra SuławaINTERIA.PL

Wyprawa kamperem do Francji miała więc dwa cele - pierwszym był wspólny wypoczynek całej rodziny, a drugim przeprowadzka Stanisława do Paryża. Małgorzata Rozenek postanowiła pokazać, w jakich warunkach będzie teraz żył jej syn. Tylko pozazdrościć.

Małgorzata Rozenek pokazała, jak będzie żył jej syn

"Świetnie miejsce. Duży, porządny czysty akademik, dokładnie taki budynek z wieloma częściami wspólnymi i z mieszkaniem Stasia" - zaczęła opowiadać Rozenek w zamieszczonym na Instagramie nagraniu.

Potem pokazała wspomniane wcześniej części wspólne z wielkim telewizorem, rzutnikiem, biblioteką, miejscami do ćwiczeń, bilardem, piłkarzykami i automatami z przekąskami. Widać było, że Stanisław był bardzo zadowolony. Później cała rodzina postanowiła skorzystać z okazji i wybrać się do pobliskiego Disneylandu.

Pomieszczenie z dużym ekranem na ścianie i nowoczesnymi meblami, na pierwszym planie stoi młody mężczyzna w ciemnej koszulce i jasnych szortach, po bokach znajdują się wiszące fotele z poduszkami.
Małgorzata Rozenek pokazała, gdzie będzie mieszkał jej syn w ParyżuInstagram/m_rozenekESP/Instagram
Strefa rekreacyjna z piłkarzykami, automatami do gier, nowoczesnym oświetleniem sufitowym, stolikiem oraz zielonym fotelem, z obrazem i rośliną w tle.
Małgorzata Rozenek pokazała, gdzie będzie mieszkał jej syn w ParyżuInstagram/m_rozenekESP/Instagram
Jasny, komfortowy pokój z miękką sofą, pomarańczowymi pufami na podłodze oraz projektorem i ekranem do wyświetlania filmów, na podłodze widoczne są kable.
Małgorzata Rozenek pokazała, gdzie będzie mieszkał jej syn w ParyżuInstagram/m_rozenekESP/Instagram
Nowoczesna sala konferencyjna z dużym drewnianym stołem pośrodku, wokół którego ustawione są czarne krzesła, na stole znajduje się globus, notes i długopis. Z sufitu zwisają designerskie białe lampy, w tle regały wypełnione książkami.
Małgorzata Rozenek pokazała, gdzie będzie mieszkał jej syn w ParyżuInstagram/m_rozenekESP/Instagram

