Majdanowie nie mogli dłużej milczeć. Gorzkie słowa nt. wiary i Kościoła

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Ona jest prezenterką telewizyjną, producentką i osobowością medialną, on - byłym bramkarzem reprezentacji Polski, dziś komentatorem sportowym i przedsiębiorcą. Od lat tworzą medialny duet, który nie unika trudnych tematów i chętnie zabiera głos w sprawach światopoglądowych.

Małżonkowie aktywnie prowadzą swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie regularnie relacjonują codzienne życie. Pokazują zarówno zawodowe projekty, jak i prywatne chwile spędzane z rodziną. Zakochani wspólnie wychowują trójkę dzieci - syna Henryka oraz dwóch synów Małgorzaty z poprzedniego małżeństwa, Tadeusza i Stanisława. Nie jest tajemnicą, że wszystkie dzieci przyszły na świat dzięki metodzie in vitro, o czym "Perfekcyjna Pani Domu" od lat mówi otwarcie.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wprost o wierze i Kościele. Nie mieli zamiaru niczego ukrywać

W naszym kraju od wielu już lat trwa dyskusja na temat in vitro i... wiary. Nie wszyscy przedstawiciele Kościoła bowiem pozytywnie podchodzą do tematu poczynania potomstwa właśnie za pomocą tej metody. Nic więc dziwnego, że wielu ludzi ciekawych jest, jak wygląda relacja Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana z Kościołem. Temat ten małżonkowie poruszyli w podcaście "Rachunek sumienia", prowadzonym przez Magdalenę Rigamonti.

Rozenek-Majdan jasno zadeklarowała swoją wiarę w Boga. "Wierzę i nie mam co do tego wątpliwości. Nigdy nie miałam niezależnie od tego, jak układało się moje życie" - wyznała. Jednocześnie podkreśliła, że jej duchowość ma bardzo osobisty charakter. "Mam problem z przeżywaniem wspólnotowo duchowości. (…) Im bardziej coś dotyka takiej prawdziwej mnie, tym czuję, że ja jestem w tej relacji sama" - tłumaczyła.

Radosław Majdan odniósł się natomiast do podejścia Kościoła do metody in vitro, mówiąc wprost o rozczarowaniu. "Ja bym to określił jako zawód, wynikający z radykalnych treści" - stwierdził. Zaznaczył, że wraz z dorastaniem i zakładaniem rodziny zaczął inaczej patrzeć na kościelną narrację. "W naszym przypadku, kiedy mamy dzieci z in vitro, to jest bardzo osobista sprawa. Możesz czuć zawód, jeśli instytucja Kościoła nie rozumie czy neguje" - dodał.

Sportowiec podkreślił, że razem z żoną nie zamierzają na siłę angażować dzieci w kwestie wiary. "My nie będziemy ich na siłę angażować, skoro brakuje akceptacji dla ich poczęcia" - mówił, zaznaczając, że religia powinna kojarzyć się z dobrem i zrozumieniem. Małgorzata Rozenek zapewniła z kolei, że zawsze będzie bronić swoich dzieci. "Moim obowiązkiem jako mamy jest zawsze stanie po stronie moich dzieci" - podkreśliła, dodając, że jej zdaniem emocje wokół in vitro z czasem przeminą.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan Artur Zawadzki/REPORTER East News

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan Kamil Piklikiewicz East News

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan Artur Zawadzki/REPORTER East News

