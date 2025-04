Majdan zapytany o relacje z synami Rozenek. Postawił sprawę jasno

Radosław Majdan ujawnia prawdę o relacjach z pasierbami

Emerytowany sportowiec wrócił wspomnieniami do dnia, w którym po raz pierwszy spotkał się z synami swojej małżonki. Jak sam przyznał, było to dla niego bardzo stresujące, a zarazem ekscytujące przeżycie. "Trochę się denerwowałem, chociaż Małgosia jeszcze bardziej. Pierwsze spotkanie to dwa miesiące od naszego poznania. (...) Byłem bramkarzem, a wiedziałem, że Stasiu chodzi do piłkarskiej szkółki. Na pierwszym spotkaniu Tadek spojrzał na mnie i powiedział: "fajne masz tatuaże". No to super, z nim to już przeszło bezboleśnie. Stasiu troszeczkę starszy, ale wiedząc, że jest w szkole bramkarskiej, załatwiłem mu trzy pary rękawic w jego rozmiarze z jego imieniem, więc zrobiło się miło" - wyjawił.