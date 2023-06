Majdan z żoną na meczu. Małgorzata wypaliła: "Przebrałeś się za flagę?"

W ten piątek (16.06) kibice mieli okazję znów zobaczyć reprezentację w akcji. "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z Niemcami przed własną publicznością. Ku uciesze zgromadzonych na trybunach fanów, spotkanie zakończyło się zwycięstwem Orłów 1:0. Jedynego gola strzelił piłkarz Arsenalu , Jakub Kiwior (31. minuta). Jednak bohaterem tego wieczoru nie był wspomniany zawodnik, tylko żegnający się z kadrą Jakub Błaszczykowski . Doświadczony gracz po czterech latach przerwy przyjechał na zgrupowanie i po raz ostatni wybiegł na murawę z kolegami. Przed meczem zdradził dziennikarzom, że występ kosztuje go wielu nerwów.

"Proszę mi wybaczyć emocje, ale czuję się, jakbym grał w jakimś filmie. Czas idzie do przodu. Widzę to codziennie, stając przed lustrem rano. Chciałbym, żeby wolniej płynął, ale powoli zaczynam rozumieć, co się dzieje. Dla mnie reprezentacja zawsze była najważniejsza"- mówił na konferencji prasowej gracz Wisły Kraków.