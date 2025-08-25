Majdan się pochwalił, a Grosicki nie wytrzymał. Zwrócił uwagę na jedno

Od lat Majdan nie kryje się z tym, że jego ulubioną drużyną z Ekstraklasy jest Pogoń Szczecin. Bramkarz urodził się w Szczecinie i swoją karierę zawodniczą zaczynał właśnie w Pogoni, która na długi czas została w jego sercu. Widać, że tę miłość stara się zaszczepić w całym swoim domu, bez wyjątków.

Radosław Majdan wszystko zaplanował

Majdan wraz ze swoją żoną, Małgorzatą Rozenek, synem Heniem i synami swojej małżonki z jej poprzedniego małżeństwa, czyli Stanisławem i Tadeuszem, pojechali na wspólne wakacje, które mieli zamiar spędzić w kamperze. To już kolejny raz, gdy cała rodzina udała się na taką wyprawę.

Tym razem Majdan postanowił zrobić swoim najbliższym niespodziankę. Miał zamiar pokazać, że jest prawdziwym i wiernym kibicem swojego ulubionego zespołu, Pogoni Szczecin. "Dzisiaj Kapitan wycieczki zrobił niespodziankę swojej ekipie i obdarował wszystkich koszulkami" - cieszył się ze swojego pomysłu były piłkarz.

Kamil Grosicki nie mógł zareagować inaczej

Drugim najbardziej znanym kibicem i zawodnikiem Pogoni Szczecin jednocześnie jest Kamil Grosicki. Widząc zaangażowanie swojego starszego kolegi, postanowił skomentować jego wpis i zadał dość zasadne pytanie.

"Wszyscy z numerem 1?" - pytał. W komentarzu słusznie zwrócono mu uwagę, że właściwie Majdan powinien nosić numer 48, taki, jaki miał w klubie. Tak jednak nie było i bramkarz otrzymał bramkarską "jedynkę". Każdy z rodziny miał za to koszulkę ze swoimi inicjałami, co było widać na przykładzie Henia.

