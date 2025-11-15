Radosław Majdan przed laty grał m.in. w Pogoni Szczecin i Polonii Warszawa, a z Wisłą Kraków dwukrotnie sięgnął po mistrzostwa Polski. Był także członkiem reprezentacji, z którą występował na Mistrzostwach Świata w 2002 roku. Nic więc dziwnego, że ta dyscyplina na zawsze będzie miała szczególne miejsce w jego sercu.

"Piłka nożna zawsze była dla mnie numerem jeden i w sumie jest tak do dzisiaj. (...) Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze zostanie stworzona tak dobra drużyna w Polsce, jaką my wtedy byliśmy" - wyznał w podkaście "Radiowóz" radia RMF MAXX.

Radosław od lat przebywa już na "sportowej emeryturze", choć nadal jest osobą mocno zajętą zawodowo. Jak wyznał otwarcie we wspomnianej rozmowie, tempa nie zwalnia nie tylko z powodów finansowych.

"Ja muszę pracować, bo ja nie mógłbym nie pracować. Jakbym miał dzisiaj miliard złotych, to też bym pracował, ponieważ praca mnie nakręca" - przyznał się sportowiec.

W dalszej części wywiadu nie mogło zabraknąć pytań o życie rodzinne i słynną żonę, z którą tworzy małżeństwo od dziewięciu już lat. W międzyczasie para doczekała się wspólnego potomka, który - co nie było od samego początku tajemnicą - urodził się dzięki metodzie in vitro.

"Nie mógłbym spojrzeć w lustro, kiedy bym udawał, że to się nie wydarzyło" - wyznał, odnosząc się do narodzin Henryka.

"Bycie tatą to jest przede wszystkim miłość, olbrzymia dawka cierpliwości, wyrozumiałości i spełnienia" - podkreślił natychmiast dumny tata.

Żona Radosława znana jest z tego, że uwielbia dzielić się swoim życiem w social mediach. Jak sama twierdzi, praca influencerki to jej sposób na to, by zabezpieczyć byt rodzinie. Jednak z tego powodu Majdanowie bywają często krytykowani i wyśmiewani, a ludzie zarzucają im, że stali się "słupami reklamowymi". Sportowiec jednak nic sobie z tego nie robi:

"Nie czytam komentarzy. Nigdy nie chciałem, żeby moim życiem, moim nastrojem kierowali ludzie obcy" - podkreślił stanowczo, zapewniając jednak, że reaguje jedynie, gdy ktoś przesadzi z krytyką jego ukochanej.

"Są takie sytuacje, kiedy trzeba zająć stanowisko. (...) Milczenie bywa często odbierane jako zgoda" - dodał.

