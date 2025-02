Majdan i Rozenek szaleją we włoskich górach. Luksus aż bije po oczach

Zdecydowanie więcej contentu w social mediach publikuje na co dzień żona byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej. Nie wszystkim jednak podoba się aktywność 46-latki w sieci. Wielu internautów oskarża “Perfekcyjną Panią Domu" o to, że mocno idealizuje ona swoje codzienne życie. Ostatnio temat ten poruszyła nawet Marianna Schreiber. Freak fighterka zarzuciła Rozenek-Majdan to, co przesadnie chwali się ona swoim bogactwem.

"Ona idzie do lasu zbierać grzyby ubrana cała na biało. No kurde, ludzie, kto chodzi tak zbierać grzyby? Kto chodzi z psem z torebką za 20 koła? W sensie ok, to nie jest grzech, niech chodzi, niech ma, super, tylko wyobrażacie sobie, że wychodzicie z psem co trzy lub cztery godziny i za każdym razem musicie się odwalić jak stróż w Boże Ciało? Musicie wyglądać jak gwiazdy Instagrama, pokazać, że "ja mam, Boże, jakby mi ktoś zrobił przypadkiem zdjęcie i ja bym nie miała torebki za 20 tysięcy, to byłoby takie poniżające"?" - mówiła Schreiber na filmiku opublikowanym na platformie YouTube.