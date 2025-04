"Taniec z gwiazdami" to program, który bardzo zbliżał do siebie uczestników. Najbardziej pamiętnymi romansami dla wielu fanów były te między Katarzyną Cichopek i Marcinem Hakielem, który zakończył się ślubem, dziećmi i rozwodem, oraz między Małgorzatą Foremniak a Rafałem Maserakiem.

Radosław Majdan i Izabela Janachowska mieli romans?

Składało się na to kilka czynników - Majdan był niedługo po rozstaniu z Dodą i wciąż krążyło wokół niego wiele kontrowersji. Media przyłapały nawet taneczną parę na ich rzekomej wizycie w sklepie z erotycznymi gadżetami, co dodatkowo miało podkręcić emocje. Teraz jednak oboje są w szczęśliwych związkach - Majdan z Małgorzatą Rozenek-Majdan, a Janachowska z Krzysztofem Jabłońskim.

Izabela Janachowska zapytana o romans z Majdanem

Taniec i skracający się dystans między partnerami to łatwa droga do tego, by pomiędzy parą zaiskrzyło. Po latach portal magazynu "Party" zapytał Izabeli Janachowskiej o to, czy po 16 latach jest w stanie uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, czy między nią a Majdanem rzeczywiście doszło do romansu.