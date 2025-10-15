Majdan dostał pytanie o ciążę, Rozenek nie wytrzymała. "Ty jesteś nienormalny"

Majdanowie są zgodnym małżeństwem. Wielokrotnie pokazywali, że dobrali się bardzo dobrze pod względem charakterów i potrafią sobie ustępować, gdy przychodzą momenty, które mogłyby wywołać konflikt. Widać, że czasem pojawiają się chwile niezgody, jak u każdej pary.

Radosław Majdan dostał pytanie o ciążę

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są małżeństwem od 9 lat. Choć oboje byli już wcześniej "zaobrączkowani" to zdaje się, że po latach odnaleźli w sobie swoje bratnie dusze. Bardzo długo starali się o dziecko - Henio przyszedł na świat jako oczko w głowie rodziców, a w szczególności Majdana, który po raz pierwszy został ojcem.

Radosław Majdan w "Ani słowa o futbolu"! Poznaj byłego bramkarza reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W programie Pudelka "Parometr", w którym gwiazdy odpowiadają na pytania wokół swojego związku, Radosław Majdan otrzymał pytanie o to, jak dowiedział się o ciąży swojej żony. Takiej odpowiedzi Rozenek z pewnością się nie spodziewała.

Małgorzata Rozenek wybuchła po odpowiedzi męża

Majdan sądził, że dowiedział się o kwestii ciąży przez telefon. Okazało się, że było zupełnie inaczej. Rozenek nie wytrzymała i wybuchła, mówiąc dokładnie, co sądzi o pamięci męża.

"Ty jesteś nienormalny! Powiem ci tak, kiedyś twoje dziecko to zobaczy. Powiedziałam ci na lotnisku, jak lecieliśmy do Londynu" - wypomniała byłemu bramkarzowi żona.

"Przepraszam, no... Rzeczywiście powinienem to pamiętać, ale z racji tego, że cały ten moment w moim życiu był bardzo nerwowy, to ja już nie kodowałem, co dzieje się w jakiej kolejności" - tłumaczył się Majdan. Zdaje się, że nieporozumienie zostało bardzo szybko wyjaśnione.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan AKPA AKPA

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan Pawel Wodzynski East News