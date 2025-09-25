Majchrzak przyłapany na korcie. Jego rywala Polacy znają bardzo dobrze

Kamil Majchrzak, jeden z najbardziej utalentowanych polskich tenisistów młodego pokolenia, od lat konsekwentnie buduje swoją sportową karierę. Choć w ostatnich sezonach zmagał się z kontuzjami i przerwami w grze, wciąż nie traci zapału i chętnie dzieli się z kibicami kulisami swojej drogi na kortach całego świata. Regularnie prowadzi swoje konto na Instagramie, które obserwuje już niemal 50 tysięcy użytkowników. To właśnie tam opublikował wpis, który wzbudził niemałe zainteresowanie fanów.

Kamil Majchrzak na korcie z Maciejem Dowborem

Tenisistka zamieścił na Instagramie zdjęcie ze znanym dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym, Maciejem Dowborem. Okazuje się, że panowie spotkali się na korcie, aby zmierzyć się w towarzyskim, ale - jak się okazuje - całkiem intensywnym pojedynku.

"Niech uśmiechy was nie zmylą - było intensywnie. Przetrwałem sparing z Maciejem Dowborem, czyli jestem gotowy na turnieje. Myślę, że jeszcze nieraz spotkamy się na korcie, do następnego!" - napisał w opisie zdjęcia Majchrzak, pokazując sportową formę, ale też dystans i poczucie humoru.

Maciej Dowbor od dawna znany jest ze swojej pasji do tenisa, dlatego spotkanie z zawodowym graczem musiało być dla niego wyjątkowym przeżyciem. Dziennikarz, na co dzień kojarzony głównie z programami rozrywkowymi, coraz częściej pokazuje, że sport odgrywa w jego życiu istotną rolę. Dla Kamila Majchrzaka takie treningi to jednak nie tylko okazja do spotkań ze znanymi osobami, lecz przede wszystkim element utrzymywania wysokiej dyspozycji.

Niedawno polski tenisista przypomniał o swoim potencjale podczas wielkoszlemowego US Open, gdzie sprawił niemałą sensację. W drugiej rundzie turnieju po pięciosetowym thrillerze pokonał faworyzowanego Rosjanina Karena Chaczanowa 2:6, 6:7(4), 6:4, 7:5, 7:6 (5). Było to pierwsze zwycięstwo Majchrzaka nad rywalem tej klasy na tak dużej imprezie i jednocześnie jedno z najważniejszych w całej jego dotychczasowej karierze.

Niestety, radość z sukcesu nie trwała długo. W kolejnym meczu, w trzeciej rundzie, Polak musiał skreczować w starciu z Leandro Riedim z powodu kontuzji. Mimo trudności Majchrzak nie poddaje się i nadal walczy o powrót do pełni formy.

