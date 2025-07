Hulk Hogan był postacią doskonale znaną nie tylko w środowisku sportowym. Amerykanin uznawany był za legendę wrestlingu, jednak po zakończeniu sportowej kariery spełniał się także m.in. jako aktor. W czwartek amerykańskie media poinformowały o nagłej i niespodziewanej śmierci sześciokrotnego mistrza świata WWE. Miał on umrzeć w wyniku zatrzymania akcji serca . Do dramatycznych scen doszło w jego posiadłości na Florydzie. Mimo błyskawicznej reakcji służb, jego życia nie dało się już uratować.

Hulk Hogan w całej swojej karierze dorobił się fortuny. Z początku za swoje występy zarabiał około 10-15 tys. dolarów za walkę , a w szczytowym momencie lat 80. XX wieku potrafił inkasować nawet 1 mln dolarów na występ , dzięki czemu zarabiał około 10 mln dolarów rocznie , wliczając w to pieniądze z kontraktu z WWF, współprace reklamowe, a także zarobki ze sprzedaży gadżetów, figurek i koszulek ze swoją podobizną.

W latach 90. XX wieku Hogan przeszedł do federacji World Championship Wrestling - konkurencji dla WWF. W 1994 roku podpisał on kontrakt z WCW o wartości 25 mln dolarów na okres pięciu lat. Wówczas jednak nie mógł już liczyć na tak imponujące zarobki - rocznie inkasować miał około 1-2 mln dolarów , a za każdy występ zarabiał około 50 tys. dolarów.

Jeszcze w trakcie kariery wrestlerskiej Amerykanin zdecydował się na rozpoczęcie przygody z aktorstwem. Wystąpił on w wielu znanych filmach, takich jak m.in. "Rocky III", za angaż w którym miał zarobić 15 tys. dolarów. W późniejszych latach wystąpił on jeszcze w takich filmach jak "Grom w raju", "Wszystkie chwyty dozwolone" i "Pan Niania". Spełniał się także w roli aktora dubbingowego - jego głos usłyszeć można m.in. w bajce "Gnomeo i Julia". Występował on także w reality shows, w których zarabiał niemałe pieniądze.