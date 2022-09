Maja Włoszczowska odpadła z "Tańca z gwiazdami". Nie tak to miało wyglądać

Maja Włoszczowska pożegnała się z programem "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Mistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim wraz z Romanem Osadczijem w trzecim odcinku zaprezentowała rumbę do jednej z piosenek Krzysztofa Krawczyka. Choć występ utytułowanej sportsmenki spodobał się jurorom, publiczność nie podzieliła ich zachwytu i wyeliminowała 38-latkę z dalszej rywalizacji.