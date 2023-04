Mają już dość "Carycy Putina" w Rosji? "Myślą, że jestem potworem"

Sprawa dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji międzynarodowej, wciąż jest tematem wielu dyskusji. W ostatnich miesiącach głośno w mediach wypowiadała się była sportsmenka i główna propagandysta Władimira Putina, Jelena Wialbe. Jej kontrowersyjne opinie za każdym wywołują niemałe poruszenie w sieci. Teraz odniosła się do tego, co sądzą o niej rodacy.